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Европарламент призвал ввести санкции против фигурантов "списка Магнитского"
07:55 14.09.2017 |
Европарламент в среду, 13 сентября, принял резолюцию о борьбе с коррупцией. В ней он, в частности, призвал Совет ЕС ввести персональные санкции против 32 фигурантов "списка Магнитского". За документ проголосовали 578 депутатов, против - 19, еще 68 - воздержались. Депутаты предлагают запретить фигурантам списка въезд в страны Евросоюза и заморозить их европейские активы.
"Список Магнитского", названный в память о скончавшемся в московском СИЗО аудиторе, был принят Конгрессом США в конце 2012 года, позднее он был расширен. Документ предусматривает визовые и экономические санкции в отношении россиян, причастных, по мнению американских парламентариев, к нарушениям прав человека.
Европарламент одобрил список из 32 фигурантов еще в 2014 году и с тех пор неоднократно призывал ЕС ввести санкции против них.
Магнитский был юристом в фонде Hermitage Capital. Магнитский сумел выявить мошенническую схему, благодаря которой сотрудники российского МВД похитили из бюджета страны почти 5,5 млрд рублей.
Однако в итоге к уголовной ответственности были привлечены как раз Браудер с Магнитским. Браудер был заочно приговорен российским судом к девяти годам колонии по обвинению в уклонении от налогов, а задержанный по тому же делу Магнитский скончался в СИЗО еще до суда.
Депутаты также призвали расследовать "Азербайджанский ландромат"
В той же резолюции Европарламента по коррупции содержится призыв расследовать недавние данные о возможном подкупе властями Азербайджана европейских политиков. Власти Азербайджана в 2012 - 2014 годах использовали фиктивные компании в Великобритании, в частности, для выплат взяток европейским политикам и отмывания денег, говорилось в расследовании под названием "Азербайджанский ландромат", которое было опубликовано в начале сентября.
Депутаты также выступили за то, чтобы усилить меры по борьбе с коррупцией в ЕС, более активно сотрудничать по этому вопросу на международном уровне и тщательно отслеживать спонсируемые Евросоюзом проекты.
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