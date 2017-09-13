Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 13 сентября 2017 года

Соперники партии канцлера ФРГ Ангелы Меркель и ее потенциальные партнеры по правящей коалиции говорят, что Берлину стоит смягчить позицию в отношении Москвы. Это происходит на фоне приближения парламентских выборов в Германии.

Комитет по разведке сената США вероятно проведет публичные слушания по поводу активности предположительно связанных с Россией пользователей на платформе Facebook во время президентской гонки в стране.

Власти США хотят, чтобы RT и Sputnik были зарегистрированы в стране как иностранные агенты. Это происходит на фоне продолжающегося расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США.

США пригрозили ввести санкции против китайских банков и компаний, если Пекин не усилит давление на Северную Корею. По словам президента США Дональда Трампа, последние санкции ООН против Пхеньяна - это «ничто по сравнению с тем, что должно произойти в конечном счете».

FT постаралась выяснить, какие китайские компании наиболее уязвимы перед угрозой США ввести санкции и как Китай может ответить на это.

Пхеньян пообещал ускорить разработку ядерного оружия и причинить США «боль, которую они еще не испытывали», после того как ООН ужесточила санкции против него.

Новозеландский парламентарий китайского происхождения подозревается в связях с китайскими спецслужбами. Выяснилось, что прежде он много лет преподавал в элитных военных академиях в Китае.

Точка зрения

Уоррен Баффетт является величайшим инвестором. Но у его влияния есть и оборотная сторона, ведь его принципы заключаются в том, чтобы избегать конкуренции и минимизировать вложения капитала в реальную экономику. Этим Баффетт сломал американский капитализм, пишет колумнист FT Робин Хардинг.

Экономика

Австрия привлекла во вторник 3,5 млрд евро путем эмиссии 100-летних облигаций. Спрос инвесторов был высок, и объем их заявок на покупку этих бондов достиг 11,4 млрд евро.

Ураганы «Харви» и «Ирма» вряд ли помешают росту экономики США и тому, чтобы Федеральная резервная система (ФРС) продолжила повышать процентные ставки, прогнозируют экономисты. Более того, устранение последствий стихии может ускорить экономику.

Доходы американских домохозяйств в 2016 г. выросли до рекордного уровня, а бедность в стране снизилась. Это противоречит тому, о чем говорил Дональд Трамп во время президентской кампании, обещая помочь среднему классу.

Безработица в Великобритании опустилась до самого низкого уровня за 42 года. Но темп роста зарплат остался прежним, а реальные доходы даже немного снизились.

Автомобили

Популярность дизельных автомобилей в Европе снижается, но электромобили пока не могут компенсировать снижение их продаж. Поэтому европейские автопроизводители сосредоточены на увеличении производства бензиновых машин.

Власти США заявили, что в прошлогодней фатальной аварии электромобиля Tesla виновата и ее функция автопилота. Они отметили риск того, что технология может быть использована и на непредназначенных для нее дорогах.

Администрация президента США Дональда Трампа пообещала, что власти не будут мешать разработке самоуправляемых автомобилей чрезмерным регулированием отрасли.

Энергоресурсы

Нигерия будет сопротивляться любым попыткам ограничить ее нефтедобычу на встрече с ОПЕК и Россией в сентябре, заявил ее министр нефти Эммануэль Качикву. Но это угрожает помешать их попыткам сократить глобальный избыток предложения нефти.

Саудовская Аравия хочет по-другому бороться с избытком предложения нефти. Она предлагает ограничить экспорт нефти, а не добычу.

Почти 60 000 электриков из США и Канады прибыли во Флориду и другие штаты, чтобы восстановить электроснабжение после урагана «Ирма». Из-за него более 15 млн человек остались без электричества.

Seadrill подала заявление о банкротстве и защите от кредиторов. Это одна из крупнейших в мире компаний, занимающихся бурением на шельфе. Она планирует реструктурировать долг размером около $10 млрд.

Финансы

Goldman Sachs признает, что торговля ценными бумагами вряд ли продолжит обеспечивать ему рост выручки. Поэтому банк теперь стремится расти за счет кредитования.

Гендиректор JPMorgan Chase Джеймс Даймон выступил с резкой критикой в адрес биткоинов. Он назвал их «мошенничеством» и заявил, что они хуже «луковиц тюльпанов».

Руководители крупных банков и других финансовых организаций с Уолл-стрит продолжают поддерживать Дональда Трампа, несмотря на роспуск его консультативного совета, состоявшего из бизнесменов.

Курс иены к доллару США вырос более чем на 6% с начала года, однако хедж-фонды и другие спекулятивные инвесторы в основном открывают короткие позиции по японской валюте.

Всего за четыре года Yu'e Bao стал крупнейшим в мире фондом денежного рынка, а размер его активов достиг $211 млрд. Фонд был создан Ant Financial Services Group, которая аффилирована с китайским интернет-гигантом Alibaba. Однако рост Yu'e Bao и других похожих фондов стал волновать китайских регуляторов.

Технологии

Apple во вторник представила новинки, в том числе премиальную модель iPhone X. Компания делает ставку на то, что некоторые пользователи будут готовы заплатить за нее более $1000.

Анимодзи, в которых используется распознавание лиц, демонстрируют, как Apple сочетает развитие передовых технологий с попытками угодить людям.

Фонд прямых инвестиций Bain Capital подписал меморандум о взаимопонимании с Toshiba о намерении приобрести ее подразделение полупроводников. Группа инвесторов, которую возглавляет Bain, включает Apple и Dell, и она предлагает за этот бизнес более $18 млрд.

Медиабизнес

Google планирует отказаться от своей политики, позволяющей пользователям обходить пэйволлы новостных сайтов, заявил гендиректор News Corp. Роберт Томсон. Это может помочь онлайн-изданиям увеличить число подписчиков.

Британское правительство решило более пристально рассмотреть предложение 21st Century Fox о покупке оставшейся доли в Sky за 11,7 млрд фунтов. Оно отметило серию скандалов, которые потрясли Fox News. Также власти изучат приверженность Fox британским стандартам вещания.

Потребительский рынок

Philip Morris пообещала выделить $1 млрд на исследования, направленные на сокращение курения табака. Она признает вред курения, поэтому хочет найти альтернативу сигаретам.

Недвижимость

Около половины переносных домов в штате Флорида не застрахованы, поэтому ураган «Ирма» поставил их владельцев в непростую ситуацию.