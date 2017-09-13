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Юнкер предложил ввести евро во всех странах ЕС
12:44 13.09.2017 |
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер предложил ввести единую европейскую валюту на всей территории Европейского Союза. Выступая в вреду, 13 сентября, в Европарламенте с ежегодным посланием о положении дел в Евросоюзе, Юнкер заявил, что считает целесообразным переход на евро всех без исключения стран ЕС.
Расширение еврозоны на весь Евросоюз
К еврозоне, по его мнению, должны присоединиться и восточноевропейские члены Евросоюза, среди которых - страны с нестабильной экономикой, такие как Болгария и Румыния, а также критично относящиеся к политике европейского единства Польша и Венгрия. Юнкер предложил выделить в бюджете ЕС отдельную статью расходов для расширения еврозоны. Эти средства, согласно его концепции, должны укрепить экономику нестабильных государств ЕС и облегчить им переход на единую европейскую валюту. В настоящее время в зону евро входят 19 из 28 стран Евросоюза.
Кроме того, председатель Еврокомиссии призвал к более тесному сотрудничеству внутри Европейского Союза. По его мнению, необходимо разработать стратегию, которая обеспечит конкурентоспособность европейской промышленности. Следует также создать новую структуру, которая будет следить за соблюдением единых стандартов на рынках труда стран ЕС. Юнкер призвал к укреплению торговых отношений с партнерами ЕС и заявил, что до 2019 года Евросоюз намерен заключить торговые соглашения с Австралией и Новой Зеландией.
Юнкер предложил создать пост президента ЕС
Вместе с тем Жан-Клод Юнкер не поддерживает радикальные общеевропейские реформы, предлагаемые президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В отличие от Макрона, выступившего с инициативой создания должности министра финансов Евросоюза с собственным многомиллиардным бюджетом, глава Еврокомиссии не видит необходимости в расширении европейских административных структур и изменении европейских договоров.
В качестве компромисса Юнкер рассматривает вариант, при котором обязанности "европейского министра финансов" будет исполнять еврокомиссар по экономическим вопросам, одновременно являющийся главой еврогруппы. В его задачи будет входить также полное координирование всех инструментов финансирования ЕС.
Говоря о необходимости модернизации административных структур ЕС, Юнкер предложил учредить должность президента Евросоюза, а должность председателя Еврокомиссии совместить с постом главы Евросоюза. По его словам, эти меры повысят эффективность Евросоюза и сделает более прозрачным чиновничий аппарат ЕС. Юнкер, чьи полномочия главы Еврокомиссии заканчиваются в 2019 году, отдельно подчеркнул, что не претендует на новый пост.
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