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Китай планирует увеличить использование этанол-бензиновой смеси Е10 к 2020 г
11:28 13.09.2017 |
Таким образом Пекин намерен повысить промышленный спрос на кукурузу, стареющую в государственных хранилищах. Кроме того, повсеместное использование биотоплива позволит очистить китайские мегаполисы от автомобильного смога. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на публикации в государственных СМИ Китая.
Отмечается, что правительство впервые установило целевые сроки перехода на биотоплива E10 на крупнейшем автомобильном рынке мира. В настоящее время соответствующие решения принимаются на уровне провинций.
Без поддержки со стороны государства биоэтанол, скорее всего, окажется слишком дорогостоящим, чтобы прижиться на рынке, полагает Майкл Мао, аналитик Sublime China Information. В то же время решение китайского правительства повысило доверие бизнес-структур к отрасли, считает эксперт. Это привело к росту стоимости акций местных производителей биоэтанола.
В конце прошлого года правительство КНР сообщило, что будет добиваться удвоения производства этанола к 2020 г. Одна из причин принятия такого решения - горы стареющей кукурузы на складах стратегических запасов. Государственные резервы кукурузы в Китае оцениваются примерно в 200 млн т, что эквивалентно годовому спросу на нее.
Как сообщает агентство «Синьхуа», инфраструктуру по изготовлению биоэтанола предполагается создать на северо-востоке страны.
В настоящее время КНР ежегодно производит 2,1 млн т этанола и является третьим по величине его производителем в мире. При этом страна значительно отстает от мировых лидеров отрасли - Бразилии и США.
Усилия государства по расширению производства биотоплива, станут новым ударом по интересам крупных производителей нефти. Как сообщал enkorr, ранее правительство КНР приняло решение о запрете продаж дизельных и бензиновых авто в 2030 г.
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