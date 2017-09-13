Финансовые новости
- |
- 13.09.17
- |
- 14:47
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
ЕС установит сеть бесплатных точек Wi-Fi на всей территории
07:41 13.09.2017 |
Европейский Союз выделит 120 миллионов евро на создание сети бесплатных точек Wi-Fi на всей территории. Терминалы беспроводного интернета должны появиться в 6-8 тысячах европейских населенных пунктов, в частности в парках, больницах, музеях, школах, а также в общественном транспорте. За принятие программы "wifi4eu" во вторник, 12 сентября, проголосовал Европарламент на заседании в Страсбурге.
Муниципалитеты и госучреждения смогут в режиме онлайн подавать заявки на выделение средств в рамках этой программы. При этом они должны обеспечить работу терминалов Wi-Fi в течение по меньшей мере трех лет.
По словам комиссара ЕС по цифровой экономике Марии Габриэль, власти городов и деревень сами определят, в каких местах необходимо установить терминалы в первую очередь. Цель программы - охватить интернетом прежде всего малонаселенные регионы. При этом использование бесплатного интернета для граждан будет максимально просто, сообщила Габриэль. Достаточно будет лишь один раз зарегистрироваться и затем пользоваться точками "wifi4eu" по всему ЕС.
По планам, терминалы беспроводного интернета в рамках программы начнут работать в 2018 году.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Владимир Кистион: Кабмин может принять решение о монетизации субсидий на уровне компаний уже этой осенью
ТОП-НОВОСТИ
|Владимир Кистион: Правительство не видит причин для повышения стоимости газа
|Тимур Хромаев: В Украине фондового рынка нет из-за того, что все процессы на нем "серые"
Глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев в интервью УНИАН рассказал, почему фондовый рынок Украины уже 26 лет находится в фантомном состоянии, какие законы разработаны для исправления ситуации и что они сулят бизнесу.
|Куда банки девают плохие кредиты
|Глава JP Morgan назвал биткоин "мошенничеством"
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ОПЕК в августе выполнила сделку на 82%, не-ОПЕК - на 118% - МЭА
|Юнкер предложил ввести евро во всех странах ЕС
|Китай планирует увеличить использование этанол-бензиновой смеси Е10 к 2020 г
|ЕС установит сеть бесплатных точек Wi-Fi на всей территории
|Bloomberg: Санкции США угрожают финансированию оборонных программ РФ
|Эксперты ВШЭ удивились оптимизму правительства
Это интересно
|Audi Aicon: пятиметровый автомобиль без руля, педалей и подушек безопасности
|Новый прототип BMW проедет без зарядки 600 километров
|Компания Mercedes-AMG официально представила гиперкар Project One
|Машины научатся определять любителей «смсить» за рулем
|Xiaomi представила конкурента MacBook Pro на новых процессорах Intel
|Xiaomi представила безрамочный Mi Mix 2
|Из чего будет сделан человек будущего?
Концепция трансгуманизма - идеи того, что каждый человек должен иметь право и возможность улучшить себя с помощью технологических и научных достижений, - обсуждалась на минувшей неделе на проходившем в Брайтоне фестивале Британской научной ассоциации.