Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 12 сентября 2017 года

Совет Безопасности ООН одобрил новые санкции против Северной Кореи после того, как США смягчили свои требования, чтобы заручиться поддержкой России и Китая.

Некоторые юристы президента США Дональда Трампа летом хотели, чтобы его зять Джаред Кушнер ушел с поста его старшего советника в Белом доме, говорят знакомые с ситуацией люди. Юристы хотели избежать возможных осложнений, связанных с расследованием предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США, но не смогли убедить Трампа.

Разногласия в правительстве Украины угрожают проведению реформ и борьбе с коррупцией в стране. Так, генпрокурор Юрий Луценко хочет добиться отставки министра финансов Александра Данилюка, занимающегося реформами. Это беспокоит США, Евросоюз и МВФ, которые оказывают финансовую поддержку Киеву.

Саудовская Аравия собирается улучшить свою репутацию с помощью PR-центров, которые она откроет в ближайшее время в Лондоне, Париже, Москве и других крупных европейских и азиатских городах.

Точка зрения

Если Владимир Путин действительно помог Дональду Трампу выиграть президентские выборы, то это отнюдь не улучшило отношения Белого дома и Кремля - США, наоборот, ужесточили санкции против России. Будет забавно, если предполагаемая связь президентов приведет к концу их политических карьер. По-настоящему перезапустить отношения России и США можно будет только, когда Трамп и Путин уйдут, пишет колумнист FT Гидеон Рахман.

Экономика

Экономике Северной Кореи удается выдерживать международные санкции благодаря разветвленной сети офшорных компаний, использующих для торговых операций старые грузовые корабли, которые ходят под флагами разных стран.

Доктрина «одиозного долга», когда режим занимает деньги, чтобы удержаться у власти, отягощая страну неподъемным долговым бременем, еще ни разу не была проверена на практике. Но это может произойти, если президент Венесуэлы Николас Мадуро будет свержен, а новое правительство откажется признавать долги, одобренные его конституционной ассамблеей, которая была скандально создана этим летом на замену всенародно избранному парламенту.

Австрия первой из стран еврозоны выпустила 100-летние гособлигации на публичном рынке.

Крупные американские компании, включая Apple, Alphabet и Microsoft, инвестировали вместе более $800 млрд в государственные и корпоративные облигации, выявило исследование FT. Таким образом, они стали значительной силой на долговых рынках.

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в среду представит планы создания системы проверки поглощений европейских компаний иностранными инвесторами.

Индустрия

DowDuPont, только недавно созданная в результате слияния Dow Chemical и DuPont, изменила план своего разделения на три компании. Это должно позволить ей избежать борьбы сразу с четырьмя инвесторами-активистами.

Автомобили

Waymo, занимающееся разработкой самоуправляемых автомобилей подразделение Alphabet, возглавляет Джон Крафчик, который построил карьеру в автомобильной отрасли. При этом между технологическим и автомобильным сектором существует соперничество в последние годы. Поэтому задача Крафчика в том, чтобы построить партнерские отношения с автопроизводителями.

Администрация Дональда Трампа планирует во вторник представить новые рекомендации по разработке самоуправляемых автомобилей. Они должны предоставить больше свободы автопроизводителям и технологическим компаниям.

Ferrari надеется, что новые победы на этапах Formula 1 увеличат спрос на ее автомобили, оправдав тем самым дорогое участие в гоночной серии. Хотя аналитики сомневаются в существовании связи между продажами и спортивными.

Министр окружающей среды Германии Барбара Хендрикс раскритиковала немецких автопроизводителей за чересчур тесные связи с властями и призвала их приложить больше усилий, чтобы вернуть доверие после «дизельгейта».

Интервью

Гендиректор Volkswagen Маттиас Мюллер, который занял этот пост два года назад после «дизельгейта», в интервью WSJ рассказал о своей работе.

Энергоресурсы

Нефтедобыча ОПЕК в августе снизилась впервые с апреля. Правда, она уменьшилась всего на 0,24%.

Аргентинские активы BP станут частью ее совместного предприятия с компанией, которую поддерживает китайская CNOOC. Аргентина привлекает энергетические компании своими сланцевыми месторождениями.

BP подала заявку на проведение в Нью-Йорке IPO подразделения, занимающегося ее трубопроводами в США. Оно может привлечь до $100 млн.

Финансы

Держатели облигаций катастроф вероятно избегут крупных убытков, так как урон от урагана «Ирма» должен оказаться меньше прогнозируемого.

Власти США в понедельник обвинили бывшего менеджера Deutsche Bank, занимавшегося торговлей проблемными ипотечными облигациями накануне финансового кризиса, в введении инвесторов в заблуждение по поводу риска этих ценных бумаг.

Гендиректор онлайн-кредитора SoFi Майк Кэгни уйдет в отставку к концу года из-за исков, в которых говорится о сексуальных домогательствах и других недостатках корпоративной культуры компании.

Goldman Sachs инвестирует 100 млн фунтов в британский стартап Neyber, занимающийся кредитованием потребителей.

Перед тем как бюро кредитных историй Equifax сообщило о краже хакерами персональных данных 143 млн американцев, оно пыталось лоббировать смягчение регулирования отрасли. В том числе оно выступало за ограничение юридической ответственности бюро кредитных историй.

Технологии

Что нужно знать о презентации новых iPhone, Apple Watch и Apple TV во вторник.

Выход нового iPhone станет важным событием для поставщиков Apple. Обычно котировки их акций сильно растут в месяцы, предшествующие выпуску новых моделей, но после отстают от рынка.

Число предзаказов Samsung Galaxy Note 8 превзошло ожидания и в два с лишним раза превышает предзаказы Galaxy Note 7 в прошлом году, заявила компания.

Потребительский рынок

Natura Cosméticos объявила, что новым гендиректором ритейлера The Body Shop, которого она недавно приобрела у L'Oréal, станет некий британец.

Сезонные рабочие из восточноевропейских стран сильно помогали британским фермерам. Но после референдума о Brexit их число заметно сократилось, что уже ведет к замедлению роста в сельскохозяйственном секторе Великобритании.

Нехватка рабочих рук - обычная проблема для фермеров разных стран. Поэтому в США быстро развивается агро-технологический сектор, который в этом году привлек рекордный объем капитала. Стартапы и гранды вроде John Deere используют компьютерные алгоритмы, машинное обучение и прочие технологии, чтобы сделать сектор более технологичным.