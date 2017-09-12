Страховые выплаты на покрытие ущерба от урагана "Ирма" в США могут составить порядка $20-40 млрд, то есть намного меньше, чем прогнозировалось ранее, полагают эксперты аналитической компании AIR Worldwide.

На минувшей неделе, когда страховщики следили за развитием мощнейшего урагана за последние десятилетия, оценка возможных выплат достигала $100 млрд. Однако затем сила ветра ослабла, а направление урагана сменилось, и он прошел по менее населенной территории, из-за чего прогнозы были снижены. В частности, стихия свернула на юго-запад штата Флорида, где стоимость недвижимости составляет в совокупности около $1 трлн, что вывело из-под прямого удара юго-восток штата, где расположен город Майями и где сумма всей недвижимости оценивается в $1,5 трлн.

"Ущерб будет значительным, но все оказалось не так плохо, как многие опасались на прошлой неделе", - заявил директор рейтингового агентства AM Best Роберт ДеРоуз. По его словам, объем выплат не станет неподъемным для страховых компаний. "Не думаю, что ущербом такого масштаба можно кого-то удивить. Это известный и моделируемый риск", - отметил эксперт.

Акции крупнейших перестраховщиков мира, таких, как Munich Re, Swiss Re и Hannover Re в понедельник подорожали более чем на 4%.

