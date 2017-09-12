Финансовые новости
- |
- 12.09.17
- |
- 11:09
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Оценка застрахованного ущерба от урагана "Ирма" снижена до $20-40 млрд - эксперты
09:58 12.09.2017 |
Страховые выплаты на покрытие ущерба от урагана "Ирма" в США могут составить порядка $20-40 млрд, то есть намного меньше, чем прогнозировалось ранее, полагают эксперты аналитической компании AIR Worldwide.
На минувшей неделе, когда страховщики следили за развитием мощнейшего урагана за последние десятилетия, оценка возможных выплат достигала $100 млрд. Однако затем сила ветра ослабла, а направление урагана сменилось, и он прошел по менее населенной территории, из-за чего прогнозы были снижены. В частности, стихия свернула на юго-запад штата Флорида, где стоимость недвижимости составляет в совокупности около $1 трлн, что вывело из-под прямого удара юго-восток штата, где расположен город Майями и где сумма всей недвижимости оценивается в $1,5 трлн.
"Ущерб будет значительным, но все оказалось не так плохо, как многие опасались на прошлой неделе", - заявил директор рейтингового агентства AM Best Роберт ДеРоуз. По его словам, объем выплат не станет неподъемным для страховых компаний. "Не думаю, что ущербом такого масштаба можно кого-то удивить. Это известный и моделируемый риск", - отметил эксперт.
Акции крупнейших перестраховщиков мира, таких, как Munich Re, Swiss Re и Hannover Re в понедельник подорожали более чем на 4%.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|ВСУ научились слушать вражеские переговоры и перехватывать беспилотники
|Почему Тимошенко не с кем объединяться против Порошенко
|А судьи кто? Почему Венгрии и Румынии стоит помолчать об образовании нацменьшинств в Украине
|На межбанк давит рост спроса на наличный доллар
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Оценка застрахованного ущерба от урагана "Ирма" снижена до $20-40 млрд - эксперты
|Оппозиция на выборах в Москве: победа или поражение?
|Британские парламентарии поддержали отказ от законов ЕС
|Россия и Китай поддержали санкции ООН против КНДР
|А судьи кто? Почему Венгрии и Румынии стоит помолчать об образовании нацменьшинств в Украине
|Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 11 сентября 2017 года
Это интересно
|Бывшие сотрудники Tesla и BMW выпустят кроссовер с 1,2-метровой приборкой
|PodCase — чехол с аккумулятором для смартфонов iPhone, который способен зарядить и наушники AirPods
|SpaceX впервые вывела в космос секретный самолет ВВС США
|Как делать деньги на капризах супербогачей
|Злоумышленники все чаще используют чужие компьютеры для майнинга
|Индия тоже заинтересовалась поездами Hyperloop и уже заключила соответствующую сделку с Hyperloop Transportation Technologies
|Компания Jaguar Land Rover представила автономный концепт-кар Future-Type и электрическую версию легендарного E-Type