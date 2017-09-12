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Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 11 сентября 2017 года
15:32 11.09.2017 |
Политика
Крупнейшие китайские банки пошли на беспрецедентный шаг, запретив открывать новые счета клиентам из Северной Кореи, хотя это не было предусмотрено международными санкциями. Некоторые банки также вводят ограничения в отношении существующих счетов.
Сотни тысяч жителей Каталонии в понедельник пройдут маршами в поддержку отделения от Испании. Через три недели должен состояться запланированный референдум по этому вопросу.
Экономика
Администрация президента США Дональда Трампа хочет оказать давление на Северную Корею с помощью экономических санкций. Однако их использование не всегда позволяет решить геополитические проблемы.
Пекин начал отменять некоторые из мер, предпринятых для укрепления юаня. Рост его курса в последнее время стал создавать проблемы китайским экспортерам.
Трейдеры теперь задаются вопросом, есть ли у Пекина готовность и способность препятствовать укреплению юаня.
Китайским компаниям становится труднее приобретать активы и инвестировать за границей из-за более пристального внимания иностранных и китайских регуляторов к этим сделкам.
Автомобили
Китай думает над запретом производства дизельных и бензиновых автомобилей к 2040 г., чтобы ускорить распространение электромобилей. Ранее похожие цели приняли Великобритания и Франция.
Энергоресурсы
Последствия ураганов в США усугубляют избыток предложения нефти, так как спрос со стороны НПЗ и потребителей на юге страны уменьшился.
Финансы
Китай планирует закрыть биржи по торговле биткоинами и другими виртуальными валютами.
Крупнейшие в мире управляющие активами ждут разрешения предложить свои услуги китайским инвесторам. Но местные регуляторы опасаются оттока капитала, поэтому по-прежнему не выделяют им необходимые квоты.
В Европе с 2018 г. начнет действовать правило, обязывающее управляющих фондами платить за исследования, которые делают для них инвестбанки. Сейчас банки предоставляют исследования бесплатно, но включают их стоимость в комиссию за трейдинговые операции. Поэтому теперь встает вопрос о том, сколько же стоят эти исследования.
По различным оценкам, убытки страховщиков от урагана «Ирма» могут достичь $65 млрд.
Американские регуляторы выясняют, обещал ли Barclays не переманивать сотрудников у своего конкурента JPMorgan Chase. Поводом для этого стали электронные письма одного из топ-менеджеров Barclays, который сначала предупредил об этом коллег, но вскоре опроверг эту информацию.
Goldman Sachs, который только недавно занялся розничным банковским бизнесом в США, теперь планирует заняться им и в Великобритании.
Активность на рынке IPO значительно выросла в этом году несмотря на разочаровывающее размещение акций Snap.
Богатство жителей Гонконга растет, однако маржа местных управляющих частным капиталом уменьшается из-за высокой конкуренции и ужесточения регулирования отрасли.
Технологии
Ожидается, что новые iPhone и Samsung Galaxy Note 8 будут стоить около $1000. Когда-то такая цена на смартфон казалась немыслимой, но теперь все больше выглядит логичной. Это станет проверкой лояльности покупателей.
Наиболее значительной инновацией в новых iPhone могут стать технологии фото- и видеосъемки. Информация об этом просочилась на выходных.
У Xiaomi был трудный год, но теперь компания возрождается и ее продажи выросли на 59% в годовом выражении во II квартале. Это позволило ей снова войти в пятерку крупнейших производителей смартфонов в мире.
T-Mobile US планирует запустить первую национальную сеть для «интернета вещей» в США к середине 2018 г. Телекоммуникационные компании надеются, что этот сегмент обеспечит дальнейший рост их бизнесу.
Cпрос на игровую консоль Switch от Nintendo значительно превышает предложение из-за нехватки компонентов, и некоторые потребители готовы платить за них вдвое дороже розничной цены.
Потребительский рынок
Nordstrom в октябре откроет магазин, в котором не будет продаваемой ей одежды. Вместо этого потребители смогут воспользоваться там различными услугами, в том числе стилистов. Компания экспериментирует с новой концепцией магазинов на фоне роста популярности онлайн-продаж.
Израильская фармацевтическая компания Teva выбрала своим новым гендиректором Кейра Шульца. Крупнейший в мире продавец дженериков искал нового руководителя с тех пор, как в феврале его по неизвестным причинам покинул Эрез Выгодман.
Южнокорейские ритейлеры сворачивают свои операции в Китае или покидают местный рынок из-за бойкота, с которым они столкнулись там из-за политической напряженности между Пекином и Сеулом. Конфликт вызван размещением американской системы противоракетной обороны в Южной Корее.
Недвижимость
В последние годы во Флориде наблюдался строительный бум, но многие дома были построены невысоко над уровнем моря и находятся как раз на пути следования урагана «Ирма». Город Тампа-Бэй даже был признан в 2015 г. одним из самых уязвимых в США перед вызванными штормом наводнениями.
Менеджмент
На фоне высокой занятости в США некоторые компании стремятся открыть офисы в городах с большим числом людей, которых не устраивает их нынешняя работа. Поэтому эти города пытаются использовать этот показатель в свою пользу, привлекая работодателей.
Этим летом в Кремниевой долине произошел ряд скандалов, связанных с сексуальными домогательствами и проблемами гендерной диверсификации. Венчурные инвесторы пока не прилагают достаточно усилий для борьбы с этим.
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