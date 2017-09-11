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Турецкая лира поднялась до максимума с декабря на данных о росте ВВП
13:47 11.09.2017 |
Рост ВВП Турции усилился во II квартале больше ожиданий рынка, и эти данные подстегнули укрепление турецкой лиры в паре с долларом в понедельник до максимума с декабря.
Согласно официальным статданным, турецкая экономика в апреле-июне увеличилась на 6,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года с поправкой на число рабочих дней. Эксперты в среднем прогнозировали повышение на 5,2%. Оценка роста за I квартал пересмотрена с 4,7% до 4,9% в годовом выражении.
ВВП Турции повысился на 2,1% во II квартале относительно предыдущих трех месяцев, когда подъем составлял 1,3%. Консенсус-прогноз равнялся 1,8%.
Доверие к экономике Турции усилилось до максимума более чем за пять лет на фоне сравнительного спокойствия в последние месяцы.
Лира к 13:05 EET поднялась на 0,5%, до 3,3959/$1.
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