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ЦБ Китая с 11 сентября смягчил ограничения на торговлю юанем, поддерживавшие курс
10:55 11.09.2017 |
Народный банк Китая (НБК, центробанк) с понедельника отменил два правила, которые были введены ранее, чтобы остановить ослабление нацвалюты. Сейчас НБК больше беспокоит рост курса юаня, который отрицательно сказывается на экспорте и доходах экспортеров, пишет The Wall Street Journal.
С начала года юань подорожал примерно на 7% в паре с долларом США после падения на рекордные 6,5% в 2016 году.
В уведомлении, разосланном банкам в прошлую пятницу, НБК отменил требование, повышавшее стоимость валютных форвардов на снижение юаня, сообщил Financial Times валютный трейдер одного из китайских банков в Шанхае. Это правило вступило в силу в октябре 2015 года.
Ранее в случае валютных форвардов банки должны были размещать в ЦБ 20% от суммы контракта, в рамках которого клиенты обязались в будущем продать юань и приобрести доллары США. Такие контракты позволяют банковским клиентам зарабатывать на ослаблении юаня или хеджировать риски для основного бизнеса, связанные с ослаблением китайской нацвалюты.
Кроме того, ЦБ Китая больше не требует, чтобы банки формировали резервы на покрытие юаневых депозитов в Гонконге и других офшорных центрах. Данная норма была введена в январе 2016 года, чтобы снизить объем коротких позиций по юаню.
Юань на торгах в Шанхае в понедельник подешевел на 0,25%, это самое значительное снижение его курса за месяц. По итогам сессии в пятницу китайская нацвалюта обновила максимум с апреля 2016 года - 6,4617/$1.
"На данный момент влияние на рынок довольно велико, но оно не изменит базовую тенденцию обменного курса", - заявил FT трейдер, пожелавший остаться неназванным.
По данным источников WSJ, к концу сентября власти КНР постепенно отменят ряд мер, введенных в прошлом году, чтобы ограничить инвестиции Китая за рубежом. Эти меры принимались в момент резкого ослабления юаня, и многие китайские компании с тех пор жаловались, что в результате практически все их вложения за пределами страны попали под запрет.
Китайские компании уже отмечают отрицательное виляние сильного юаня на выручки и прибыль от экспорта. В условиях торможения экономики и замедляющегося роста частных инвестиций и потребления этот фактор может оказаться более влиятельным, чем несколько лет назад. Ранее экономисты утверждали, что ослабление юаня в предыдущие три года до некоторой степени поддерживало рост экспорта Китая и его экономики в целом.
В августе подъем китайского экспорта замедлился больше ожиданий - до 5,5% в долларовом выражении с 7,2% в июле.
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