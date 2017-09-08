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Парламент Каталонии принял закон о порядке выхода из Испании
08:04 08.09.2017 |
Каталонский парламент принял закон о переходном периоде, который, по мнению сторонников независимости, создаст юридическую основу для выхода автономной области из состава Испании.
Как отмечает издание El Pais, документ вступит в силу только в случае победы на референдуме сторонников независимости Каталонии. По их замылу, закон будет действовать в течение двух месяцев до запуска процесса создания самостоятельной парламентской республики.
Ранее каталонский парламент (Женералитет) принял закон о референдуме и сопутствующие документы, в частности, о формировании избирательной комиссии и принципах организации голосования.
По словам председателя правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, решение о проведении референдума было принято в одностороннем порядке после неудачных попыток договориться об организации голосования с центральным правительством в Мадриде.
В четверг Конституционный суд Испании на чрезвычайном заседании приостановил действие всех этих документов. Власти Испании также предупредили каталонские СМИ, госслужащих и руководство полиции автономной области о последствиях несоблюдения судебных решений.
Генеральный прокурор Испании Хосе Мануэль Маса пригрозил поддержавшим закон о референдуме каталонским парламентариям уголовным преследованием, а также обратился к спецслужбам королевства с просьбой внимательно следить за подготовкой к проведению голосования.
В ответ на решение Конституционного суда Карлес Пучдемон заявил, что "демократию в Каталонии не остановит никто".
Референдум о независимости власти Каталонии намерены провести 1 октября. Вопрос, который они собираются вынести на референдум, звучит так: "Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?".
Для того, чтобы голосование было признано состоявшимся, минимальной явки не предусмотрено. В случае победы сторонников независимости власти Каталонии обещают через 48 часов после объявления результатов начать процесс создания независимого государства.
В четверг, на экстренном заседании правительства Испании премьер-министр страны Мариано Рахой пообещал, что референдума в Каталонии не будет.
"Никакого референдума проведено не будет. Демократия ответит с твердостью, уверенностью и достоинством, - заявил он. - Ни правительство, ни суды не могут смириться с этим ни при каких условиях".
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