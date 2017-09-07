Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 7 сентября 2017 года

Политика

Прогресс Северной Кореи в разработке ядерного оружия, несмотря на международные попытки помешать этому, остается загадкой. Возможно, за этим стоят студенты, которых Пхеньян отправляет учиться за границу.

США предложили ООН ввести новые санкции против Северной Кореи, включающие эмбарго на поставки нефти, полное замораживание активов лидера страны Ким Чен Ына и запрет на его выезд за рубеж. Но эту резолюцию вряд ли поддержат Китай и Россия.

Amazon, Microsoft и Starbucks поддержали генпрокуроров ряда штатов, которые подали иск с целью помешать администрации Дональда Трампа отменить программу защиты мигрантов, попавших в США детьми. Они отметили, что эти мигранты работают во многих компаниях в штате Вашингтон, в том числе в Amazon, Microsoft и Starbucks.

Экономика

ЕЦБ в четверг не стал менять процентные ставки и свою программу покупки активов. Инвесторы будут следить за тем, намекнет ли президент центробанка Марио Драги на пресс-конференции на планы в отношении сворачивания денежного стимулирования.

Экономика США ускорилась, и американский фондовый рынок растет, несмотря на политические риски - от конфликта с Северной Кореей до угрозы прекращения работы правительства. Но самоуспокоенность сама может стать одним из крупнейших рисков для США.

Президент США Дональд Трамп договорился с демократами о том, чтобы связать помощь пострадавшим от урагана «Харви» с мерами, которые позволят продлить финансирование правительства и отложить достижение потолка госдолга до середины декабря. Это стало неожиданностью даже для республиканцев.

Дональд Трамп вряд ли номинирует своего главного экономического советника Гэри Кона на пост председателя Федеральной резервной системы США (ФРС), говорят знакомые с ситуацией люди. Шансы Кона снизились после того, как он раскритиковал реакцию Трампа на беспорядки в Шарлотсвилле.

Зампредседателя ФРС Стэнли Фишер объявил о планах уйти в отставку в середине октября. Это повышает неопределенность по поводу того, каким будет руководство Центробанка.

Саудовская Аравия изменила план реформ наследного принца Мухаммада ибн Салмана. Это позволяет предположить, что правительство признало некоторые из целей принца слишком амбициозными.

Евросоюз неожиданно потребовал от Великобритании защитить после Brexit права на наименование таких продуктов с указанием географического происхождения, как шампанское и пармезан. Это приятный сюрприз для Лондона, который давно хочет начать обсуждение торговых вопросов.

Индустрия

Boeing и Airbus хотят сами выпускать больше комплектующих для своих самолетов, надеясь увеличить прибыль. Обе компании скептично смотрят на слияние своих поставщиков United Technologies и Rockwell Collins.

Из-за урагана «Харви» в Техасе и приближения урагана «Ирма» к Флориде тарифы на грузоперевозки в регионе выросли.

Западным промышленным корпорациям становится труднее сохранить свою маржу в Китае из-за избытка предложения на местном рынке и улучшения качества китайских товаров.

Автомобили

Jaguar Land Rover пообещал продавать электрические версии всех своих моделей с 2020 г. Ранее похожие обещания сделали другие автопроизводители.

Палата представителей конгресса США в среду приняла законопроект о разработке национальных стандартов безопасности самоуправляемых автомобилей. Сейчас в различных штатах действуют разные правила, касающиеся самоуправляемых автомобилей.

Энергоресурсы

Нефтяные компании желают заняться разведкой привлекательных месторождений на норвежском шельфе Баренцева моря, но против этого выступают не только защитники окружающей среды, но даже политики и аналитики.

Хакеры взломали компьютерные системы электроэнергетических компаний в США и Европе, в частности Турции, предупредила Symantec. Как она утверждает, хакеры могут быть «политически мотивированы» и пока выжидают подходящего момента. Dragonfly, одна из группировок, предположительно имеет связи с Россией.

На АЗС во Флориде заканчивается топливо, так как водители спешат покинуть некоторые районы из-за приближения урагана «Ирма».

Финансы

Доходы крупнейших инвестбанков от торговли сырьем по итогам полугодия оказалась минимальными с 2006 г.

Развитым странам трудно выполнять пенсионные обязательства на фоне низких процентных ставок и старения населения. Поэтому деньги пенсионных фондов приходится вкладывать в более рискованные активы.

Nordea, крупнейший банк Швеции, переместит свою штаб-квартиру в Финляндию. Это позволит ему сэкономить до 1 млрд евро.

Тысячам владельцев застрахованных домов в США придется самим оплачивать часть расходов на их ремонт после урагана «Харви» (кроме того, к Флориде приближается ураган «Ирма») из-за особенностей страховых полисов.

Финансово-технологическая компания Square Джека Дорси в четверг планирует подать заявку на создание банка, который будет обслуживать малый бизнес.

Технологии

Несколько членов совета директоров Toshiba хотят, чтобы компания продала свое подразделение полупроводников тайваньской Foxconn, которая предлагает более $18,4 млрд. Но правительство Японии желает, чтобы у покупателя было меньше связей с Китаем.

В Китае растет недовольство тем, как Apple обходится с разработчиками приложений. С начала года компания удалила из App Store более 1 млн китайских приложений. Поэтому местные разработчики подают уже второй коллективный иск против компании.

Медиабизнес

Facebook обнаружила 470 фейковых аккаунтов, предположительно имеющих связи с Россией и опубликовавших рекламу на $100 000 во время президентской гонки в США. Компания поделилась результатами своего исследования с властями США, которые продолжают расследовать предполагаемое вмешательство России в президентские выборы.

Потребительский рынок

Хедж-фонд Trian Fund Management инвестора-активиста Нельсона Пелтца представил аргументы, почему Procter & Gamble следует предоставить ему место в совете директоров. Он призвал изменить структуру компании и сделать другие изменения.

Оптовые цены на авокадо выросли на 75% с середины июля из-за плохого урожая в Калифорнии и засухи в Мексике. При этом потребление авокадо в США выросло в четыре раза с 2000 г.

Sanofi прекращает разрабатывать вакцины от вируса Зика, объяснив это снижением числа новых случаев заболеваний и нехваткой финансирования от правительства США.

Власти США опубликовали доклад, в котором сказано, как Insys Therapeutics вводила в заблуждение страховщиков, чтобы они оплачивали лечение пациентов ее отпускаемым по рецепту опиоидным лекарством.

Китайская Best Logistics, которую поддерживает Alibaba, собирается привлечь почти $1 млрд во время IPO в Нью-Йорке.

Спорт

Экс-футболист Джанлука Виалли пытается привлечь инвестиции в размере 1 млн фунтов для краудфандинговой платформы Tifosy, цель которой - помогать маленьким клубам получать финансирование от фанатов. Виалли является сооснователем Tifosy.

Недвижимость

Amazon планирует открыть вторую штаб-квартиру стоимостью $5 млрд в Северной Америке.