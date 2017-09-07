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Министров обороны стран ЕС обучили реагированию на кибератаки
17:07 07.09.2017 |
Первые учения для министров обороны стран ЕС по реагированию на кибератаки прошли в четверг, 7 сентября, в Таллине.
В ходе тренировочного занятия была смоделирована атака на компьютерные системы военного штаба Евросоюза в Риме. Целью учений было показать различные варианты действий в подобной ситуации и подчеркнуть значение этой темы.
По словам главы Минобороны Германии Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), это были "явно увлекательные учения", которые продемонстрировали важность координации действий внутри ЕС.
Фон дер Ляйен указала также на отличие кабератак от нападений с применением традиционного оружия: "Противника крайне сложно идентифицировать. Нападение проходит тихо, незаметно, но вся его мощь ощущается, когда проявляется его полное воздействие".
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