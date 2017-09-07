Драги не сообщил практически ничего нового о QE, рынки ждут октября

Пресс-конференция председателя Европейского Центробанка (ЕЦБ) Марио Драги по итогам сентябрьского заседания ЦБ не содержала существенных новостей о сроках и темпах свертывания программы количественного смягчения (QE).

По словам М.Драги, на сентябрьском заседании совет управляющих обсуждал различные сценарии для QE, но обсуждение носило предварительный характер. ЕЦБ поручил комитетам продолжить техническую проработку сценариев. У самого главы ЕЦБ нет каких-либо предпочтений в отношении конкретных сценариев.

Вопрос о дате объявления сворачивания QE также вскользь затрагивался на заседании, добавил глава ЕЦБ. Большинство решений ЕЦБ о программе стимулирования, вероятно, будет принято в октябре, сообщил он. Вместе с тем "ЕЦБ не хочет привязываться к конкретной дате объявления об изменениях QE", утверждает М.Драги.

Экономика еврозоны все еще нуждается в весьма существенных стимулах, заявил глава ЕЦБ. При этом ЕЦБ улучшил оценку роста ВВП еврозоны в 2017 году с 1,9% до 2,2% - максимума с 2007 года.

Прогнозы роста экономики в еврозоне на 2018 и 2019 годы оставлены на прежних уровнях - 1,8% и 1,7% соответственно.

Одновременно ЕЦБ подтвердил прогноз инфляции на 2017 год (1,5%), но снизил оценку на 2018 год с 1,3% до 1,2%, на 2019 год - с 1,6% до 1,5%. Аналитики ожидали некоторого ослабления прогнозов инфляции на следующие два года, отмечая, что такой шаг будет косвенным признанием влияния сильного евро на экономику. В прогнозах ЕЦБ использовался курс $1,18 за евро (текущий рыночный - более $1,20).

В ходе выступления М.Драги говорил о том, что совет управляющих не удовлетворен текущим уровнем инфляции в еврозоне (1,5% годовых в августе). "ЕЦБ не должен мириться с низкой инфляцией, - подчеркнул он. - Ничто не собьет ЕЦБ с пути ускорения инфляции".

Вместе с тем он признал, что руководители ЦБ не обсуждали прогнозы для инфляции после 2019 года. Сам М.Драги рассчитывает, что в 2020 году темпы роста потребительских цен достигнут целевого уровня - немногим ниже 2% годовых.

М.Драги отметил, что риски для роста экономики в еврозоне в целом сбалансированы, а статистика подтверждает укрепление экономики. Одним из сдерживающих факторов является дефицит реформ, сказал председатель ЕЦБ. Базовая инфляция в регионе несколько ускорилась, рост занятости поддерживает потребление в частном секторе и рост цен, в среднесрочной перспективе инфляция будет постепенно усиливаться до целевых 2%.

Он подтвердил, что QE будет сохранена на уровне 60 млрд евро в месяц как минимум до конца декабря. При необходимости ЕЦБ готов расширить объемы и продлить сроки QE, сообщил М.Драги. Программа будет действовать до тех пор, пока Центробанк не убедится в устойчивом восстановлении инфляции.

Процентные ставки в еврозоне останутся на текущем уровне в течение длительного времени после завершения QE, вновь пообещал глава ЕЦБ. Вместе с тем ЕЦБ "не будет экспериментировать с прогнозами процентных ставок", сказал он.

Вложения ЕЦБ в гособлигации близки к установленному им лимиту - 33% от общего объема размещения, и аналитики опасаются, что относительно скоро у ЕЦБ не останется активов для приобретения. По словам М.Драги, лимиты и другие технические моменты не обсуждались на сентябрьском заседании.

Глава ЕЦБ настаивает на том, что программа QE сохраняет достаточную гибкость. "Подобные сомнения присутствовали в самом начале (реализации QE - ИФ), и мы последовательно демонстрировали, что можем вполне успешно решать этот вопрос", - сказал он.

