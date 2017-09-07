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Трамп заявляет, что военные действия в отношении КНДР не рассматриваются как приоритет
09:42 07.09.2017 |
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином обсудил ситуацию вокруг КНДР, сообщает в среду телеканал Sky News.
По словам Д.Трампа, возможность военных действий в отношении КНДР "не рассматривается в первую очередь, но мы (США) еще посмотрим, как будет складываться ситуация".
Д.Трамп призвал Китай, который является главным торговым партнером Северной Кореи, оказать большее давление на лидера страны Ким Чен Ына, чтобы ограничить ракетную программу Пхеньяна.
"Я полагаю, что председатель Си согласен со мной на 100%. У нас был очень, очень откровенный и очень обстоятельный разговор", - приводит телеканал слова Д.Трампа.
При этом Д.Трамп заявил, что китайский лидер пообещал предпринять действия. "Мы посмотрим, сможет он или нет, что-либо сделать", - сказал президент США.
"Но мы не смиримся с тем, что происходит в Северной Корее", - подчеркнул он.
В воскресенье власти КНДР объявили об успешном испытании водородной бомбы. Согласно утверждениям Пхеньяна, речь идет о боезаряде, который может быть установлен на ракету.
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