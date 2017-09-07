Финансовые новости
- |
- 07.09.17
- |
- 12:00
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Facebook рассказала о рекламе из России на $100 тыс. перед выборами в США
07:54 07.09.2017 |
Руководство социальной сети Facebook выяснило, что в течение почти двух лет фейковые учетные записи, предположительно связанные с Россией, покупали политическую рекламу в соцсети на десятки тысяч долларов.
Как говорится в опубликованном на сайте корпорации сообщении, Facebook поделилась своими выводами с властями США, которые расследуют возможное вмешательство России в президентские выборы в этой стране.
Еще в январе этого года, напоминает влиятельная американская газета Washington Post, спецслужбы США утверждали, что Россия помогла Трампу победить на выборах, в частности, путем распространения в соцсетях ложной информации с целью повлиять на общественное мнение.
Россия последовательно отрицает факт вмешательства в американские выборы.
"Возникает вопрос: существует ли связь между попытками России [повлиять на американские выборы] и объявлениями, купленными на Facebook. Это серьезные претензии, и мы анализировали целый ряд действий на нашей платформе, чтобы понять, что произошло", - пишет глава службы безопасности соцсети Алекс Стеймос.
По его данным, в результате анализа сделок по приобретению рекламных площадей выяснилось, что с июня 2015 по май 2017 года около 100 тысяч долларов было потрачено на примерно три тысячи объявлений, связанных с 470 фейковыми аккаунтами и страницами.
"Наши аналитики полагают, что эти учетные записи и страницы связаны друг с другом и управлялись из России", - отмечает Стеймос.
В сообщении отмечается, что в подавляющем большинстве объявлений не было конкретных отсылок к президентским выборам или участвующим в гонке кандидатам.
В сообщениях затрагивались такие темы, как разрешение на ношение оружия и опасения по поводу иммиграционной политики, а также права секс-меньшинств и расовая дискриминация.
"Есть все основания полагать, что некоторые аккаунты напрямую связаны с фабрикой троллей в Санкт-Петербурге, которая сама себя называет Агентством по изучению интернета, однако у нас нет возможности независимо это подтвердить", - цитирует Washington Post одного из руководителей Facebook.
Поскольку подобные действия нарушают правила соцсети, все обнаруженные фейковые учетные записи были заблокированы. При этом Facebook отказался обнародовать содержание рекламы и данные пользователей, которые ее размещали, сославшись на собственную политику о неразглашении информации, а также на федеральный закон США.
Эксперты отмечают, что 100 тысяч долларов - небольшая сумма в масштабах стоимости всей кампании, однако тот факт, что некие российские структуры взялись за распространение политических сигналов, наводит, по их мнению, на мысль, что их консультировал кто-то в Соединенных Штатах.
В Демократической партии уже давно задаются этим же вопросом, напоминает Washington Post.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Порошенко за скорейшее проведение земельной реформы и возможность продажи сельхозземель
ТОП-НОВОСТИ
|Вопрос создания специального антикоррупционного судебного органа является неотложным, настаивает Порошенко
|Порошенко предлагает Раде отменить депутатскую неприкосновенность с 2020
|Зачем Сыроїд повторила старый "темник Кремля" о ВСУ и АТО
|Ситуация в зоне проведения АТО постепенно нагнетается и содержит все признаки начала чего-то большого и громкого
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Трамп заявляет, что военные действия в отношении КНДР не рассматриваются как приоритет
|Сергей Алексашенко: Путин не любит думать о проблемах наперед, он занимается теми проблемами, которые есть сегодня
|SWIFT поменял систему техподдержки банков России
|Facebook рассказала о рекламе из России на $100 тыс. перед выборами в США
|Трамп согласился на повышение потолка госдолга США
|Чем России грозит изгнание из Совета Европы
Это интересно
|«Фольксвагены» подключат к «умному дому»
|Украинский умный держатель для смартфона собрал $125 000 на Kickstarter
|Умная акустическая система Samsung разрабатывается совместно с Harman
|Поляки сделали внедорожный Wirus для военных
|Разработчики летающего электротакси привлекли $90 миллионов инвестиций
|Самой быстрой машиной в мире станет гиперкар из Японии, о котором никто не слышал
|Профессионалам трудно стать хорошими руководителями