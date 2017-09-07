Трамп согласился на повышение потолка госдолга США

Президент США Дональд Трамп дал согласие на временное повышение потолка госдолга страны до 15 декабря при условии, что одновременно будет принят пакет федеральной финансовой помощи пострадавшим от урагана "Харви". Об этом было заявлено после его встречи с представителями американского конгресса в среду, 6 сентября. В заявлении также отмечается, что и президент, и конгресс хотят "избежать дефолта в декабре и будут вместе работать по многим вопросам".

Согласие Трампа является самым крупным компромиссом с Демократической партией за весь период его президентства. Именно демократы являются сторонниками гибкого подхода к проблеме госдолга.

В этот же день палата представителей конгресса США одобрила запрос Белого дома о выделении 7,85 миллиарда долларов на ликвидацию последствий урагана.

Министр финансов США просит Конгресс поторопиться

В конце июля министр финансов США Стивен Мнучин предупредил, что если законодатели не смогут до 1 октября принять решение о повышении потолка госдолга, правительство будет вынуждено прекратить свою работу до одобрения соответствующего законопроекта. Это значит, что сотрудникам придется уйти в неоплачиваемые отпуска, а на месте будут оставаться только те чиновники, присутствие которых на работе необходимо для обеспечения национальной безопасности.

Сейчас госдолг США превышает 19,8 триллиона долларов, что составляет более 105% ВВП. За восемь лет правления президента Барака Обамы он вырос почти в два раза.

Трамп, поддерживаемый республиканцами, не раз заявлял, что госдолг США необходимо сокращать, однако вынужден был согласиться с его увеличением в свете растущих социальных обязательств администрации в рамках бюджета.