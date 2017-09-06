Финансовые новости
- |
- 06.09.17
- |
- 02:34
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Трамп отказался от программы по защите "поколения мечтателей"
20:38 05.09.2017 |
Президент США Дональд Трамп решил отменить программу DACA, защищавшую от депортации нелегальных мигрантов, въехавших в Соединенные Штаты в детском возрасте. Об этом во вторник, 5 сентября, сообщил американский генпрокурор и министр юстиции Джефф Сешнс.
По его словам, глава Белого дома счел программу неконституционной. Теперь свою позицию по данному вопросу должен сформулировать Конгресс США.
DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals - Программу отложенного действия по отношению к въезжающим детям. - Ред.) утвердил предыдущий глава Белого дома Барак Обама в июне 2012 года. Она была введена в действие напрямую президентским указом.
Суть программы
DACA предоставляет определенным группам нелегальных иммигрантов, прибывшим в США в возрасте до 16 лет, защиту от депортации на два года с последующим продлением и возможностью получения разрешения на трудоустройство. Мигрантов, нелегально приехавших в Соединенные Штаты в детском возрасте с родителями, получивших в стране образование и впоследствии работу, неформально называют "dreamers ("поколение мечтателей" - Ред.).
Дональд Трамп еще на этапе своей избирательной кампании пообещал свернуть программу, действие которой распространяется на почти 800 тысяч человек, проживающих в Соединенных Штатах. Планы американского лидера вызвали острую критику ведущих членов Республиканской партии, членом которой является сам Трамп. Не отказываться от DACA президента, в частности, призвал спикер Палаты представителей Пол Райан.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Рада приняла новую редакцию закона об образовании с 12-летним обучением в школе
|Госдолг Украины в июле 2017г в долларовом выражении возрос на 1,4%, в гривневом - на 0,69% – Минфин
|Искусство возможного. Как Украина поделит с Путиным миротворцев ООН на Донбассе
|Дальнейшие шаги НБУ по либерализации валютного регулирования не окажут существенное влияние на курс гривни - банкиры
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Омни-ритейл — максимальное удобство для потребителя в MOYO.UA
В РУБРИКЕ
|Рамзан Кадыров заявил, что его слова о Мьянме целенаправленно исковеркали и переврали
|Трамп отказался от программы по защите "поколения мечтателей"
|Искусство возможного. Как Украина поделит с Путиным миротворцев ООН на Донбассе
|Газпром не сможет обойтись без транзита через Украину
|"Корзиночку забери": в суде огласили подробности задержания бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева
|Меркель навсегда. Даже если у канцлера будет фамилия Шульц
|Узбекистан вдвое девальвировал национальную валюту
Это интересно
|Jaguar придумал умный руль с искусственным интеллектом
|Китайский центральный банк запретил компаниям инвестировать в ICO
|Toyota запатентовала мотор с изменяемой степенью сжатия
|Зачем в ЕС измеряют кривизну бананов и огурцов
|В США молодые соискатели работы все чаще становятся жертвами кибермошенников
|Платёжный сервис Huawei Pay вскоре может прийти в Европу
|Brabus сделал самый быстрый и мощный кабриолет в мире