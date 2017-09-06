Президент США Дональд Трамп решил отменить программу DACA, защищавшую от депортации нелегальных мигрантов, въехавших в Соединенные Штаты в детском возрасте. Об этом во вторник, 5 сентября, сообщил американский генпрокурор и министр юстиции Джефф Сешнс.

По его словам, глава Белого дома счел программу неконституционной. Теперь свою позицию по данному вопросу должен сформулировать Конгресс США.

DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals - Программу отложенного действия по отношению к въезжающим детям. - Ред.) утвердил предыдущий глава Белого дома Барак Обама в июне 2012 года. Она была введена в действие напрямую президентским указом.

Суть программы

DACA предоставляет определенным группам нелегальных иммигрантов, прибывшим в США в возрасте до 16 лет, защиту от депортации на два года с последующим продлением и возможностью получения разрешения на трудоустройство. Мигрантов, нелегально приехавших в Соединенные Штаты в детском возрасте с родителями, получивших в стране образование и впоследствии работу, неформально называют "dreamers ("поколение мечтателей" - Ред.).

Дональд Трамп еще на этапе своей избирательной кампании пообещал свернуть программу, действие которой распространяется на почти 800 тысяч человек, проживающих в Соединенных Штатах. Планы американского лидера вызвали острую критику ведущих членов Республиканской партии, членом которой является сам Трамп. Не отказываться от DACA президента, в частности, призвал спикер Палаты представителей Пол Райан.