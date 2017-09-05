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Опрос: половина россиян выступает за вывод войск из Сирии
10:24 05.09.2017 |
Около половины россиян считают, что Россия должна прекратить военную операцию в Сирии, показал опрос "Левада-центра". За продолжение операции высказалась примерно треть опрошенных.
В пользу завершения российской операции в Сирии высказались 49% респондентов, а за ее продолжение выступили 30%, сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на материалы опроса.
Опрос проводили среди 1600 человек в 137 населенных пунктах. Большинство россиян - 74% - сказали, что либо внимательно следят за ситуацией в арабской республике, либо знают о последних событиях. Еще 26% сказали, что не знают о том, что происходит в Сирии.
Отвечая на вопрос о том, почему они считают, что вмешательство нужно прекратить, 40% опрошенных сказали, что боятся превращения Сирии в "новый Афганистан" для России. При этом 30% респондентов заявили, что считают такой сценарий маловероятным.
В понедельник, 4 сентября, российское минобороны объявило о гибели двоих контрактных военнослужащих при обстреле в провинции Дейр-эз-Зор. Сегодня официальное число российских военных погибших в Сирии составляет 26 человек, однако сообщают и о потерях, не учтенных в официальной статистике.
Россия начала военную кампанию в Сирии осенью 2015 года. Владимир Путин тогда объявил, что российская авиация отправлена в Сирию по просьбе правительства Башара Асада и будет оказывать ему поддержку в борьбе с экстремистскими группировками. Многие страны Запада при этом считают, что фактически Россия вступила на стороне Асада в продолжающуюся в стране гражданскую войну.
Изначально российское присутствие в Сирии ограничивалось авиационной группировкой, которая базировалась на базе Хмеймим, однако сейчас в стране присутствуют российские контрактники, а СМИ сообщают о об экспедициях в арабскую республику частных военных компаний (ЧВК). Официально в России ЧВК не существует, и все участники конфликта могут попасть под статью "наемничество".
В понедельник минобороны России также отчиталось об отправке в Сирию военных врачей из Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко.
В конце прошлого года президент России Владимир Путин согласился с предложением министерства обороны сократить военное присутствие России в Сирии. Вместе с тем Путин заявил, что Россия будет "продолжать борьбу с международным терроризмом и дальше оказывать поддержку законному сирийскому правительству в борьбе с терроризмом".
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