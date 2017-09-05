Трамп дал согласие на масштабную закупку Южной Кореей американского вооружения

Президенты США и Южной Кореи Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин во время телефонного разговора в понедельник договорились усилить давление на Северную Корею, используя все средства, находящиеся в их распоряжении, говорится в сообщении Белого дома.

"Президент Трамп дал принципиальное согласие на то, чтобы Южная Корея приобрела вооружение и оборудование из США на многие миллиарды", - говорится в сообщении.

В документе также отмечается, что президенты высказались "за усиление совместных военных возможностей".

Кроме того, "президент Трамп согласился с южнокорейской инициативой о снятии ограничений на вес боеголовок" на ракетах, размещенных в Южной Корее. Ранее об этом, как об "эффективной мере" уже сообщил представитель канцелярии президента Южной Кореи.

Объявленное КНДР испытание водородной бомбы президенты двух стран назвали "серьезной угрозой" и "провокацией", которые Северная Корея, представляет миру".

