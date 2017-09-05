WSJ: США продолжат закупать РД-180

United Launch Alliance, совместное предприятие компаний "Боинг" и "Локхид Мартин", пока не может отказаться от закупок российских ракетных двигателей РД-180 и продолжит их использование "по крайней мере" до середины 2020-х гг.

Пентагон продолжит пользоваться услугами ULA и ракетами-носителями "Атлас 5" с двигателями РД-180 из-за технических и финансовых трудностей с разработкой ракетных двигателей в США. Об этом сообщило издание Wall Street Journal со ссылкой на источники в ULA.

Как отмечается, несмотря на желание американских политиков "как можно скорее" отказаться от закупок ракетных двигателей у России "по соображениям национальной безопасности", сделать это в ближайшее время будет невозможно.

Ряд источников WSJ в United Launch Alliance заявили о том, что Пентагон, скорее всего, продолжит использовать "Атлас-5" с российскими двигателями РД-180 до 2024-2025 гг. При этом другие источники издания отметили, что двигатели РД-180 производства НПО "Энергомаш" понадобятся вплоть до 2028 г.

Основная проблема для США заключается в том, что частные компании Blue Origin Джеффа Безоса и SpaceX Илона Маска отстают от планировавшихся сроков создания новых ракет-носителей. В частности, в 2011 г. Маск заявлял о том, что первый пуск ракеты-носителя Falcon Heavy состоится в 2013 г.

После неоднократного переноса сроков первый пуск ракеты теперь планируется в ноябре 2017 г., при этом основатель SpaceX заранее поспешил предупредить о том, что "есть довольно высокая вероятность того, что ракета не сможет достичь запланированной орбиты".