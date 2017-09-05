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К побережью США движется новый сильный ураган "Ирма"
07:35 05.09.2017 |
Через несколько дней после того, как ураган "Харви" привел к огромным разрушениям в южных штатах США, к американскому побережью со скоростью почти 200 километров в час приближается новый мощный циклон, получивший название "Ирма". Национальный ураганный центр США (NHC) в понедельник, 4 сентября, присвоил ему 4-ю категорию по пятибалльной шкале.
В течение 5 сентября ожидаются сильные ливни на Карибских островах, в частности на Пуэрто-Рико. Точного пути урагана метеорологи пока не могут предсказать, но предполагается, что к субботе, 9 сентября, он достигнет юга Флориды. В этом штате, как на в Пуэрто-Рико, объявлено чрезвычайное положение.
Последний ураган "Харви" наибольший ущерб нанес побережью Техаса. Стихийное бедствие привело к гибели не менее 60 человек, сообщает агентство AP.
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