Через несколько дней после того, как ураган "Харви" привел к огромным разрушениям в южных штатах США, к американскому побережью со скоростью почти 200 километров в час приближается новый мощный циклон, получивший название "Ирма". Национальный ураганный центр США (NHC) в понедельник, 4 сентября, присвоил ему 4-ю категорию по пятибалльной шкале.

В течение 5 сентября ожидаются сильные ливни на Карибских островах, в частности на Пуэрто-Рико. Точного пути урагана метеорологи пока не могут предсказать, но предполагается, что к субботе, 9 сентября, он достигнет юга Флориды. В этом штате, как на в Пуэрто-Рико, объявлено чрезвычайное положение.

Последний ураган "Харви" наибольший ущерб нанес побережью Техаса. Стихийное бедствие привело к гибели не менее 60 человек, сообщает агентство AP.