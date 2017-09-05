В Китае спецслужбы получат доступ к исходному коду любой программы

Китайский закон о кибербезопасности , формально направленный на защиту данных китайских пользователей, может иметь разрушительные последствия для иностранных компаний и их технологий.

По данным компании Recorded Future, анализ будет проводиться Центром оценки информационных технологий Китая (CNITSEC), который курируется Министерством государственной безопасности КНР.

Информация, полученная в результате анализа, проведенного CNITSEC, может быть использована для выявления уязвимостей в коде и использования их в разведывательных спецоперациях, опасаются эксперты. В то же время они заявляют о довольно расплывчатых формулировках в законе.

Действия китайского правительства можно расценивать как непрямой шантаж компаний, подпадающих под действие закона. Им придется делиться информацией о своих технологиях и интелектуальной собственностью, если компании хотят и дальше предлагать свои услуги на одном из крупнейших мировых рынков.