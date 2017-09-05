Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 4 сентября 2017 года

Политика

Северная Корея готовится к возможному запуску еще одной межконтинентальной баллистической ракеты, предупредила в понедельник Южная Корея. Накануне Пхеньян провел свое самое мощное ядерное испытание.

Разногласия между США и Южной Кореей по поводу торговой политики и путей решения конфликта с Северной Кореей могут стать легкой, но важной стратегической победой для Пхеньяна и Пекина.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель победила на теледебатах Мартина Шульца, своего основного соперника на сентябрьских выборах. Также она неожиданно заявила, что Турция не должна стать членом Евросоюза.

Экономика

Министр финансов США Стивен Мнучин призвал конгресс поднять потолок госдолга и заявил, что в противном случае власти не смогут помочь Техасу устранить последствия урагана «Харви». Из-за катаклизма конгрессу будет труднее допустить прекращение работы правительства в октябре.

Длительный и устойчивый рост занятости без роста зарплат представляет собой загадку для ФРС США, которая пытается нормализовать денежную политику.

Китайские госкомпании обогнали частные по объему иностранных поглощений впервые за полтора года, по данным PwC и Thomson Reuters. Это произошло на фоне попыток Пекина ограничить частные инвестиции за рубеж.

Индустрия

Нефтегазовая и химическая отрасли принесли благосостояние Хьюстону, но из-за них город оказался затоплен загрязненной водой. Это создает дополнительные риски для региона.

В связи с ростом популярности электромобилей компаниям необходимо будет решить проблему переработки литий-ионных аккумуляторов, которые уже отработали свой срок.

Китайская BYD открыла свой первый коммерческий монорельс. Компания занимается общественным транспортом, чтобы застраховаться от возможных проблем на рынке электромобилей.

Автомобили

Nissan на этой неделе представит новую версию своего электромобиля Leaf, оснащенного функциями автопилота. До сих пор ее бюджетные электромобили не пользовались большой популярностью.

Финансы

Крупнейший банк Австралии CBA меняет состав совета директоров на фоне скандала с отмыванием денег.

Число европейских банков, которым грозит серьезная опасность, резко выросло в прошлом году и теперь близко к уровню 2013 г., выявило исследование консалтинговой фирмы Bains. При этом увеличивается разделение на сильные и слабые банки.

Акции американских банков в августе подешевели на фоне снижения спрэда между доходностью долго- и краткосрочных казначейских облигаций практически до минимума с президентских выборов в США. Некоторые инвесторы считают, что снижение котировок акций банков продолжится.

Китай объявил незаконным первичное размещение криптовалют (ICO). С помощью этого он хочет ограничить риски финансовой системы.

Привлечение финансирования с помощью размещения виртуальных валют пользуется популярностью у инвесторов, и некоторые из этих криптовалют подорожали в десятки раз. Но это сопровождается большими рисками.

Крупный план

«Этические» инвестиции в компании, занимающиеся, например, возобновляемой энергетикой, становятся все популярнее. При этом они приносят более высокую доходность, свидетельствуют фондовые индексы.

Технологии

En+ Олега Дерипаски хочет использовать холодный климат и дешевую электроэнергию Сибири для строительства дата-центров в регионе.

Известная своей скрытностью Apple пытается стать более открытой, чтобы привлечь специалистов по разработке технологий искусственного интеллекта. Они любят публиковать свои труды, обмениваться идеями и обсуждать их.

Беспилотники играют все более важную роль в оценке последствий урагана «Харви». Вероятно, эта катастрофа поспособствует их более широкому применению властями и компаниями в чрезвычайных ситуациях.

Известный своей свободой слова сайт Reddit близок к тому, чтобы обогнать по числу пользователей Twitter. Но, чтобы привлечь новую аудиторию и рекламодателей, ему необходимо контролировать высказывания пользователей.

Европейский суд на этой неделе вынесет решение о том, справедливо ли Еврокомиссия оштрафовала Intel на 1 млрд евро в 2009 г.

Медиабизнес

Universal Pictures собирается избавиться от доли в студии Oriental DreamWorks из-за разногласий по поводу стратегии с ее другим акционером China Media Capital.

Потребительский рынок

Российский сельскохозяйственный сектор процветает благодаря ограничениям на импорт продовольствия.

Цены на люксовые товары в Китае теперь уже не такие высокие по сравнению с европейскими, как раньше. Благодаря этому китайцы начинают больше тратить на роскошь у себя в стране.

Calvin Klein занимает хорошие позиции в средней ценовой категории, но теперь модный бренд хочет добиться успеха и в люксовом сегменте.

Гендиректор Novartis Джо Хименес в январе покинет свой пост. Он возглавляет компанию уже почти восемь лет.

Недвижимость

Андрей Розов, владелец ГК «Эксперт», которая строит многоэтажки в Реутове, оказывается, подписывал в 2015 г. договор о намерениях с Trump Organization с целью изучить вопрос строительства Trump Tower в Москва-сити.

Китайская UrWork открыла свой первый коворкинг в Лос-Анджелесе, чтобы помочь стартапам из своей страны выйти на западные рынки. Также это означает, что UrWork выходит на территорию американской WeWork.

Менеджмент

Многие люди теперь видят в программах MiM (магистр в менеджменте) альтернативу MBA. Они тоже высоко ценятся работодателями, но при этом стоят дешевле и занимают меньше времени.