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Россия и Китай поставляют нефтепродукты в КНДР, считают власти Японии
12:48 04.09.2017 |
Генсек правительства Японии заявил, что в КНДР идут поставки нефтепродуктов из Китая и России.
Как перадает Терминал, генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга заявилоб этом на пресс-конференции в Токио.
«В КНДР идут поставки нефтепродуктов из Китая и России - это факт. Наша страна внимательно следит за этим, так как такие действия Китая и России отражаются на мерах, предпринимаемых мировым сообществом», - заявил Суга.
Он подчеркнул, что «Япония серьезно рассматривает жесткие меры с точки зрения того, какое именно усиление давления на КНДР могло бы быть наиболее эффективным».
«В том числе, рассматриваются внешнеэкономические связи КНДР, источники поступления валюты. Это очень важно. Существует вариант регулирования сделок по сырой нефти и нефтепродуктам», - сказал спикер правительства.
КНДР в воскресенье заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Северной Кореи. Япония заявила решительный протест и намерена добиваться скорейшего созыва Совета безопасности ООН.
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