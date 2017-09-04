Финансовые новости
- |
- 04.09.17
- |
- 09:39
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
США начали подготовку к выходу из соглашения о свободной торговле с Южной Кореей - WP
09:02 04.09.2017 |
Дональд Трамп поручил своим советникам подготовить процедуру выхода США из соглашения о свободной торговле с Южной Кореей, сообщила в воскресенье The Washington Post.
Выход из соглашения должен стать выполнением предвыборных обещаний Трампа по поводу недобросовестной конкуренции со стороны зарубежных партнеров США. Как рассказали анонимные источники газеты, против выхода выступили советник по национальной безопасности Герберт Макмастер, министр обороны Джим Мэттис и директор национального экономического совета Гэри Кон. Предположительно, формальная часть процедур может начаться на наступающей неделе. Обсуждения в Белом доме пока продолжаются.
Возможный выход из соглашения ударит по отношениям США с Южной Кореей в момент кризиса на Корейском полуострове. Южная Корея - один из важных военных союзников США в регионе, что важно на фоне обострившихся отношений с КНДР, не прекращающей испытания баллистических ракет и объявившей о разработке ядерной бомбы.
Ранее сообщалось, что власти КНДР заявили о готовности водородной боеголовки для ее установки на баллистические ракеты.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Сеул и Токио заявляют о испытании КНДР ядерного оружия
|КНДР объявила о создании водородной бомбы
|В первый день осени курс доллара на межбанке подорожала сильнее, чем ожидали финансисты
|Нацбанк Украины планирует снова разрешить покупку валюты на межбанке день в день
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|США начали подготовку к выходу из соглашения о свободной торговле с Южной Кореей - WP
|Меркель победила в решающих теледебатах
|В Лондоне назвали "глупой" критику Еврокомиссии по Brexit
|В ЕС настаивают на выплатах от Лондона вплоть до 2023 года
|Министр обороны Ирана назвал ракетную программу приоритетом
|Сеул ответил на ядерные испытания Пхеньяна запуском ракет
|США могут прекратить торговать со странами, которые "ведут бизнес" с КНДР
Это интересно
|5 самых богатых людей планеты: интересные факты
|Чего боятся миллениалы: топ-10 угроз
|Смартфоны, у которых нет будущего: Sony анонсировала новый флагман Xperia XZ1 и XZ1 Compact
|Флагман LG V30 представлен официально
|Hyperloop поставила новый рекорд — 355 км/ч
|Smart придумал городскую машину будущего без руля и педалей
|Внедорожник Nissan Armada получит жидкокристаллический экран, вмонтированный в зеркало заднего вида