Финансовые новости
- |
- 04.09.17
- |
- 09:39
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Меркель победила в решающих теледебатах
08:33 04.09.2017 |
Победу в телевизионных дебатах между ключевыми претендентами на пост канцлера Германии, которые прошли вечером в воскресенье, 3 сентября, одержала канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel). Об этом свидетельствуют результаты опроса, которые провел институт социологических исследований Infratest dimap по заказу телеканала ARD.
По данным исследования, действующий глава правительства и блока ХДС/ХСС набрала 55 процентов голосов респондентов. У ее ключевого конкурента на выборах в бундестаг, кандидата от социал-демократов Мартина Шульца (Martin Schulz) - 35 процентов.
Языком цифр
По мнению участников опроса Infratest dimap, Меркель держалась увереннее своего соперника во время обсуждения целого ряда тем. Так, 44 процента отдали предпочтение канцлеру ФРГ в вопросе миграционной политики и беженцев, в то время как Шульца поддержали 39 процентов респондентов.
Высказывания Меркель по вопросам внешнеполитической повестки Берлина более убедительными счел 61 процент проголосовавших. Предпочтение ее сопернику отдали 30 процентов участников исследования.
Что касается обсуждения ситуации на рынке труда, то тут зрители также присудили победу канцлеру ФРГ (45 против 40 процентов голосов).
Россию во время дебатов не обсуждали
В рамках теледебатов, продолжавшихся чуть более полутора часов, политики успели обсудить ряд ключевых тем, наиболее интересующих немецкое общество. Речь шла о беженцах и миграционной политике, причем канцлер защищала свои решения, принятые в 2015 году, а Шульц обвинил Меркель в том, что она в недостаточной степени привлекла к сотрудничеству в решении этой проблемы европейские страны.
Кроме того, речь шла о месте и роли ислама в Германии, об отношениях с Турцией и перспективах Анкары на вступление в ЕС, а также о политике США и Дональде Трампе.
Отношения с Москвой, аннексия Россией Крыма и конфликт на востоке Украины не обсуждались. Лишь в одном вопросе позиции федерального канцлера и главы социал-демократов были едины: они резко осудили планы экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера (Gerhard Schröder) занять пост в совете директоров российского концерна "Роснефть". По мнению Ангелы Меркель, эти действия экс-канцлера подрывают "санкции, которые ввел Европейский Союз".
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Сеул и Токио заявляют о испытании КНДР ядерного оружия
|КНДР объявила о создании водородной бомбы
|В первый день осени курс доллара на межбанке подорожала сильнее, чем ожидали финансисты
|Нацбанк Украины планирует снова разрешить покупку валюты на межбанке день в день
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|США начали подготовку к выходу из соглашения о свободной торговле с Южной Кореей - WP
|Меркель победила в решающих теледебатах
|В Лондоне назвали "глупой" критику Еврокомиссии по Brexit
|В ЕС настаивают на выплатах от Лондона вплоть до 2023 года
|Министр обороны Ирана назвал ракетную программу приоритетом
|Сеул ответил на ядерные испытания Пхеньяна запуском ракет
|США могут прекратить торговать со странами, которые "ведут бизнес" с КНДР
Это интересно
|5 самых богатых людей планеты: интересные факты
|Чего боятся миллениалы: топ-10 угроз
|Смартфоны, у которых нет будущего: Sony анонсировала новый флагман Xperia XZ1 и XZ1 Compact
|Флагман LG V30 представлен официально
|Hyperloop поставила новый рекорд — 355 км/ч
|Smart придумал городскую машину будущего без руля и педалей
|Внедорожник Nissan Armada получит жидкокристаллический экран, вмонтированный в зеркало заднего вида