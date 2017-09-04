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В Лондоне назвали "глупой" критику Еврокомиссии по Brexit
08:28 04.09.2017 |
Британский министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис отверг критику Еврокомиссии в том, что по вине Лондона стороны не достигли подвижек в переговорном процессе о выходе Великобритании из ЕС. Еврокомиссия выглядит несколько глупо, когда заявляет, что на переговорах ничего не было достигнуто, заявил министр в воскресенье, 3 сентября. Он указал, что не допустит, чтобы Евросоюз оказывал давление на его страну, устанавливая какие-то временные лимиты.
Еврокомиссия: Прорыва на переговорах по Brexit не произошло
31 августа глава делегации ЕС на переговорах с Лондоном Мишель Барнье заявил, что прогресса в результате уже третьего раунда переговоров не произошло. Первым предметом переговоров стала схема выхода Великобритании из ЕС, и только потом стороны намерены перейти к дискуссиям по поводу модели будущих отношений. При таких темпах, указал Барнье, до обсуждения вопроса о будущем доступе Великобритании к единому европейскому рынку стороны дойдут еще не скоро. Британское правительство хотело бы начать переговоры именно по этому вопросу уже в октябре.
Барнье указал также, что британские власти не намерены придерживаться после выхода из ЕС некоторых своих обязательств. Прежде всего, речь идет о так называемом счете за Brexit. Великобритания, с точки зрения Еврокомиссии, должна и после запланированного на 2019 год выхода из ЕС выплачивать деньги Брюсселю - вплоть до 2023 года.
Европейский Союз ожидает платежей за Brexit
"Европейский Союз ожидает, что британцы будут придерживаться когда-то данных ими обещаний", - заявил еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер (Günther Oettinger). По словам Эттингера, Лондон должен до конца 2020 года полностью выполнить свои финансовые обязательства, но определенные выплаты должны осуществляться до 2023 года.
Дэвид Дэвис счел вероятным, что его страна и после выхода из ЕС будет выплачивать в казну Евросоюза некоторые суммы. Однако они будут не очень высоки, указал он. По оценкам Брюсселя, требования к Лондону могут достигать десятков миллиардов евро.
Изначально предполагалось, что переговоры об условиях выхода Великобритании из Евросоюза завершатся к концу 2017 года. Таким образом, осталось бы восемь месяцев на то, чтобы разработать пакет законопроектов о будущих отношениях между ЕС и Соединенным Королевством. В случае если все пойдет по графику, остальные пять месяцев до официального выхода, который запланирован на 29 марта 2019 года, уйдут на то, чтобы стороны ратифицировали соглашения.
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