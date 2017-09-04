В ЕС настаивают на выплатах от Лондона вплоть до 2023 года

Великобритания, с точки зрения Еврокомиссии, должна и после запланированного на 2019 год выхода из ЕС выплачивать деньги Брюсселю - вплоть до 2023 года. "Европейский Союз ожидает, что британцы будут придерживаться когда-то данных обещаний", - заявил еврокомиссар по бюджету Гюнтер Эттингер (Günther Oettinger) в интервью газете Welt am Sonntag, опубликованном на сайте издания в субботу, 2 сентября.

По словам Эттингера, Лондон должен до конца 2020 года полностью выполнять свои финансовые обязательства, но определенные выплаты должны осуществляться до 2023 года.

Так называемый счет за Brexit считается одним из наиболее спорных пунктов на переговорах между Великобританией и ЕС. По оценкам Брюсселя, требования к Лондону могут достигать размера в десятки миллиардов евро. После третьего раунда переговоров по основным темам Brexit, прошедшего 31 августа, глава делегации ЕС Мишель Барнье указал, что британские власти не намерены придерживаться после Brexit некоторых своих обязательств.

Эттингер отметил, что в число долгосрочных обязательств, взятых на себя Великобританией (с 2014 до 2020 года), входит финансирование до 2020 года части общей суммы поступлений бюджета ЕС.