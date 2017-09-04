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Сеул ответил на ядерные испытания Пхеньяна запуском ракет
08:13 04.09.2017 |
В ответ на успешное, уже шестое по счету, испытание Пхеньяном ядерного заряда, Южная Корея провела собственные ракетные учения - для отработки возможного удара по ядерным объектам северного соседа.
В ходе учений были использованы настоящие боевые заряды, запуск которых осуществлялся как с земли, так и с самолетов.
По словам корреспондента Би-би-си в Сеуле Робина Бранта, проведение учений должно было продемонстрировать переход Южной Кореи в состоянии повышенной боевой готовности. Однако боевые заряды были обычными - у страны нет ядерных боеголовок.
Однако южнокорейское командование заявило, что учения проводились "с учетом месторасположения" полигона, где Пхеньян провел успешное испытание ядерного заряда.
"Учения демонстрируют, что армия Южной Кореи решительно настроена уничтожить не только источник провокации, но и руководство противника и его дополнительные силы, если они угрожают безопасности наших людей", - цитирует агентство Йонхап представителя южнокорейского командования.
Агентство также сообщило, что Сеул и Вашингтон согласились пересмотреть текущие договоренности, чтобы Южная Корея могла вдвое увеличить свою ракетную мощь.
Накануне северокорейское испытание и возможные ответные действия обсуждались в Белом доме, после чего глава Пентагона Джеймс Мэттис пообещал, что в случае угрозы США, их территориям и территориям союзников со стороны КНДР Вашингтон намерен дать Пхеньяну "массивный военный ответ".
"Любая угроза США и их территориям, включая Гуам или территории наших союзников встретит военный ответ - одновременно массивный и превосходящий", - сказал Мэттис.
По словам Мэттиса, США не стремятся к полному уничтожению КНДР, хотя и обладают такими возможностями.
Дональд Трамп, отвечая ранее на вопрос журналистов о том, планируют ли США атаковать Северную Корею, сказал: "Посмотрим".
В понедельник Совет Безопасности ООН проведет заседание в связи с последним ядерным испытанием КНДР. Проведения экстренной встречи, которая состоится в 10.00 по местному времени (17.00 EET), запросили делегации США, Великобритании, Франции, Японии и Южной Кореи.
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