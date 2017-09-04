Вашингтон рассматривает возможность полного прекращения торговли со странами, которые "ведут бизнес" с КНДР, заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп.

"В дополнение к другим вариантам США рассматривают прекращение всей торговли с любой страной, которая делает бизнес с Северной Кореей", - указал Трамп в воскресенье в своем аккаунте в r.

В воскресенье КНДР заявила об успешном испытании "водородного боезаряда", который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был отдан северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Глава минфина США Стивен Мнучин позднее сообщил, что уже встречался с президентом в связи с ситуацией вокруг КНДР и намерен вскоре представить ему пакет новых санкций против Пхеньяна.