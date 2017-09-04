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США могут прекратить торговать со странами, которые "ведут бизнес" с КНДР
08:04 04.09.2017 |
Вашингтон рассматривает возможность полного прекращения торговли со странами, которые "ведут бизнес" с КНДР, заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп.
"В дополнение к другим вариантам США рассматривают прекращение всей торговли с любой страной, которая делает бизнес с Северной Кореей", - указал Трамп в воскресенье в своем аккаунте в r.
В воскресенье КНДР заявила об успешном испытании "водородного боезаряда", который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был отдан северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
Глава минфина США Стивен Мнучин позднее сообщил, что уже встречался с президентом в связи с ситуацией вокруг КНДР и намерен вскоре представить ему пакет новых санкций против Пхеньяна.
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