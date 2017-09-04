Пентагон пообещал КНДР военный ответ в случае угрозы США

Вашингтон намерен дать "массивный военный ответ" в случае угрозы США, их территориям и территориям союзников со стороны КНДР, сообщил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

В воскресенье президент США Дональд Трамп на совещании с членами своей администрации ознакомился с военными вариантами ответа на действия Северной Кореи, которая провела очередное ядерное испытание.

"Любая угроза США и их территориям, включая Гуам или территории наших союзников встретит военный ответ - одновременно массивный и превосходящий", - сказал Мэттис.

По словам Мэттиса, США не стремятся к полному уничтожению КНДР, хотя и обладают такими возможностями.

Дональд Трамп, отвечая ранее на вопрос журналистов о том, планируют ли США атаковать Северную Корею, сказал: "Посмотрим".

Ранее КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.

В понедельник Совет Безопасности ООН проведет заседание в связи с ядерным испытанием КНДР. Проведение экстренной встречи, которая состоится в 10.00 по местному времени (17.00 EET), запросили делегации США, Великобритании, Франции, Японии и Южной Кореи.

Ранее сейсмологи зафиксировали на территории КНДР землетрясение, очаг которого находился на поверхности земли. Сейсмическая активность была отмечена в уезде Кильджу, где располагается ядерный полигон Пунгери. Все предыдущие ядерные испытания КНДР проводила именно там.

КНДР утверждает, что испытание водородной бомбы не привело к утечке радиации или другим негативным воздействиям на окружающую среду.

Впервые КНДР сообщила о проведении ядерного испытания в 2006 году. Тогда многие эксперты сомневались в том, что взрыв действительно был ядерным, так как его мощность была относительно мала. Однако ведущие страны мира комментировали случившееся именно как ядерное испытание - и осудили его проведение.

С тех пор КНДР провела еще четыре ядерных испытания, и все они становились объектом критики со стороны мирового сообщестсва. Также в отношении Пхеньяна был введен ряд санкций.

АНАЛИЗ

Джонатан Маркус, корреспондент Би-би-си по вопросам обороны и дипломатии

Шестое ядерное испытание КНДР - на сегодняшний день, возможно, самое мощное - посылает один очень четкий политический сигнал.

Несмотря на шумиху и угрозы со стороны администрации Трампа в Вашингтоне и практически единогласное осуждение остального мира, Пхеньян не собирается прекращать или сдерживать свою ядерную активность.

Особую тревогу вызывает и то, что программа, кажется, продвигается по всем фронтам гораздо быстрее, чем ожидалось. Пока что любые усилия по оказанию давления на Северную Корею - санкции, изоляция и военные угрозы - не возымели ни малейшего воздействия на Пхеньян.

Можно ли сделать еще что-то? Конечно. Однако самые жесткие экономические санкции потенциально могут парализовать режим и придвинуть страну к катастрофе - план, который Китай не хочет поддерживать.

Теперь же на передний план выйдет политика сдерживания и устрашения по мере того, как миру придется сместить свою политику от попыток заставить Пхеньян пойти на сворачивание своей программы вооружений к жизни с обладающей ядерным оружием Северной Кореей.