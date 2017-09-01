Финансовые новости
- |
- 01.09.17
- |
- 22:54
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Зачем в ЕС измеряют кривизну бананов и огурцов
22:52 01.09.2017 |
С сегодняшнего дня в странах ЕС больше нельзя производить и продавать новые пылесосы мощностью более 900 ватт и уровнем производимого шума более 80 децибел.
Шансы купить пылесос мощностью с небольшой трактор у европейцев еще остались - пока торговые сети не распродадут оставшиеся на складах запасы.
Европейское бюро по защите окружающей среды утверждает, что современные пылесосы меньшей мощности прекрасно справляются с уборкой, а с переходом на новый стандарт к 2020 году Европа сможет сэкономить до 20 тераватт электроэнергии: столько потребляют, например, все домохозяйства Бельгии за год. Заодно в атмосферу не попадут шесть миллионов тонн углекислого газа.
Вам не нужен мощный пылесос
Эксперты в целом согласны с тем, что качество уборки не связано напрямую с мощностью мотора пылесоса.
Правда, сэр Джеймс Дайсон, изобретатель и глава одноименной компании, уже который год судится с ЕС, поскольку считает, что тесты, использующиеся для оценки эффективности пылесосов, не соответствуют реальным условиям.
Однако представитель Dyson в интервью Би-би-си заявил: "Мы согласны с принципом использования стандартизации для продвижения энергосберегающих продуктов. Но мы считаем, что сами по себе технические инновации - это лучший способ изменить отношение потребителей. Существуют отличные пылесосы, потребляющие меньше энергии".
В похожих категориях рассуждает и британское правительство: во-первых, оно поддерживает все, что позволяет экономить электроэнергию, а во-вторых, пока Великобритания остается в ЕС, европейские нормы все равно придется выполнять.
Британский Комитет по климатическим изменениям, в свою очередь, утверждает, что благодаря более жестким стандартам с 2008 года потребление электроэнергии в стране упало на 17%, несмотря на все наши гаджеты, а природного газа - так и вовсе на 23%. Насколько это помогло планете - вопрос отдельный.
То есть мир, видимо, не рухнет, и устои цивилизации не пошатнутся, как не пошатнулись они в 2014 году, когда ЕС уже регулировал пылесосы: тогда максимальная мощность была ограничена порогом в 1600 ватт, а магазины за неделю распродали мощных приборов больше, чем за несколько предшествующих месяцев.
Тогда же противники членства Великобритании в ЕС подняли пылесосы на щит - вместе с кривыми огурцами и имперской системой мер и весов тщедушные бытовые приборы стали символом диктата евробюрократии и угнетения свободолюбивой островной нации.
Надо отметить, что и до регулирования пылесосов британские СМИ время от времени находили в толстых сборниках европейских правил и уложений разнообразные несуразности, хотя обычно при ближайшем рассмотрении оказывалось, что на их основе еще нельзя делать вывод о степени умственной полноценности составивших их чиновников.
Допустимое искривление огурцов. И бананов
Один из наиболее популярных примеров - бананы.
Молва утверждает, что Еврокомиссия запретила продажи бананов, не искривленных соответствующим образом.
Строго говоря, это неверно: согласно директиве ЕС за номером 2257/94, бананы класса "Экстра" не должны иметь заметных неровностей и "ненормальной кривизны", в бананах первого класса допускаются малозаметные дефекты формы, а бананы второго класса могут быть хоть в колечко завернуты.
То же касается и огурцов: директива ЕС 1677/88 предписывает огурцам экстра- и первого класса иметь кривизну не более чем в 10 мм на каждые 10 см длины. Огурцам второго класса позволено изгибаться вдвое больше.
Продавать при этом можно и те, и другие, и третьи, а параметры кривизны задавались для того, чтобы стандартизировать упаковку овощей в коробки - дабы покупатель из одной страны ЕС мог не глядя заказать в другой стране пару ящиков огурцов и при этом точно знать, сколько их в коробке.
Тем не менее в 2002 году британский Высокий суд постановил, что стандарты Европейского союза, определяющие допустимую кривизну бананов и огурцов, поступающих в продажу, не имеют силы на территории Англии и Уэльса.
В 2005 году британские газеты клеймили проклятых брюссельских бюрократов за запрет вырезов в одежде официанток: якобы очередная европейская директива запретила работникам работать на солнце с обнаженными участками кожи из-за риска рака.
В действительности, в проекте директивы предполагалось сделать работодателей ответственными за то, чтобы работники (будь то официанты, строители или егеря в парках) не находились на солнце слишком долго и пользовались солнцезащитными средствами. В окончательный текст пункт про солнечные лучи вообще не вошел.
А также другие евромифы
Похожих примеров можно вспомнить еще с десяток: в странах ЕС они известны под собирательным названием "евромифы".
Тут и запрет на использование столбов, по которым пожарники на станциях соскальзывают с верхних этажей к своим машинам, и переименование популярной смеси сушеных орехов, бобов, чечевицы и специй из "бомбейской смеси" в "мумбайскую" в рамках борьбы с пережитками колониализма, и идея "гармонизации" определения йогурта в странах ЕС.
Справедливости ради надо отметить, что в последнем случае дебаты в Еврокомиссии действительно какое-то время продолжались, но, по счастью, европейские чиновники нашли в себе силы остановиться.
Что же касается метрической системы, то обязательства постепенно перейти на нее Великобритания взяла на себя в 1972 году, за год до того, как присоединилась к ЕС.
После вступления в объединенную Европу эти обязательства были формализованы, и с 2000 года продающиеся в стране товары должны измеряться в метрах и килограммах. Пятеро британских рыночных торговцев, известных в стране как "метрические мученики", судились с Брюсселем за право отмерять свои овощи в фунтах и унциях и проиграли дело. Использование столь милых сердцу сторонников "Брексита" фунтов, футов и акров было официально разрешено до 2009 года, хотя кое-где встречается и сейчас.
Что же касается, например, дорожных знаков или разметки спидометров продаваемых в Великобритании автомобилей, то тут по-прежнему используются мили, а за попытку спросить в питейном заведении пиво в пол-литровой таре можно нажить себе неприятностей: пиво в британских пабах отпускается только в пинтах (для справки, 1 пинта = 568 мл).
Теоретически переход на литры и километры тоже должен произойти, но в свете выхода Великобритании из Европейского союза теперь можно только гадать, когда это случится. Если случится вообще.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Morgan Stanley прогнозирует получение Украиной кредитного транша МВФ по итогам очередного пересмотра EFF
|ПриватБанк приостановил продажу валюту для клиентов Приват24
|Порошенко поручил ввести с 2018г. порядок въезда граждан РФ по биометрическим паспортам и усовершенствовать их регистрацию в Украине
|Почему рухнули доходы "Газпрома"
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Зачем в ЕС измеряют кривизну бананов и огурцов
|Почему рухнули доходы "Газпрома"
|Почему Япония не попыталась сбить северокорейскую ракету
|WSJ: Белый дом намерен помешать переходу Citgo под контроль "Роснефти"
|Реформа труда во Франции: больше свободы предпринимателям
|Washington Post сообщила о недовольстве Трампа госсекретарем США
|Впервые в Южной Корее зафиксировано превышение числа пожилых людей над молодыми
Это интересно
|5 самых богатых людей планеты: интересные факты
|Чего боятся миллениалы: топ-10 угроз
|Смартфоны, у которых нет будущего: Sony анонсировала новый флагман Xperia XZ1 и XZ1 Compact
|Флагман LG V30 представлен официально
|Hyperloop поставила новый рекорд — 355 км/ч
|Smart придумал городскую машину будущего без руля и педалей
|Внедорожник Nissan Armada получит жидкокристаллический экран, вмонтированный в зеркало заднего вида