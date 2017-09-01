Зачем в ЕС измеряют кривизну бананов и огурцов

С сегодняшнего дня в странах ЕС больше нельзя производить и продавать новые пылесосы мощностью более 900 ватт и уровнем производимого шума более 80 децибел.

Шансы купить пылесос мощностью с небольшой трактор у европейцев еще остались - пока торговые сети не распродадут оставшиеся на складах запасы.

Европейское бюро по защите окружающей среды утверждает, что современные пылесосы меньшей мощности прекрасно справляются с уборкой, а с переходом на новый стандарт к 2020 году Европа сможет сэкономить до 20 тераватт электроэнергии: столько потребляют, например, все домохозяйства Бельгии за год. Заодно в атмосферу не попадут шесть миллионов тонн углекислого газа.

Вам не нужен мощный пылесос

Эксперты в целом согласны с тем, что качество уборки не связано напрямую с мощностью мотора пылесоса.

Правда, сэр Джеймс Дайсон, изобретатель и глава одноименной компании, уже который год судится с ЕС, поскольку считает, что тесты, использующиеся для оценки эффективности пылесосов, не соответствуют реальным условиям.

Однако представитель Dyson в интервью Би-би-си заявил: "Мы согласны с принципом использования стандартизации для продвижения энергосберегающих продуктов. Но мы считаем, что сами по себе технические инновации - это лучший способ изменить отношение потребителей. Существуют отличные пылесосы, потребляющие меньше энергии".

В похожих категориях рассуждает и британское правительство: во-первых, оно поддерживает все, что позволяет экономить электроэнергию, а во-вторых, пока Великобритания остается в ЕС, европейские нормы все равно придется выполнять.

Британский Комитет по климатическим изменениям, в свою очередь, утверждает, что благодаря более жестким стандартам с 2008 года потребление электроэнергии в стране упало на 17%, несмотря на все наши гаджеты, а природного газа - так и вовсе на 23%. Насколько это помогло планете - вопрос отдельный.

То есть мир, видимо, не рухнет, и устои цивилизации не пошатнутся, как не пошатнулись они в 2014 году, когда ЕС уже регулировал пылесосы: тогда максимальная мощность была ограничена порогом в 1600 ватт, а магазины за неделю распродали мощных приборов больше, чем за несколько предшествующих месяцев.

Тогда же противники членства Великобритании в ЕС подняли пылесосы на щит - вместе с кривыми огурцами и имперской системой мер и весов тщедушные бытовые приборы стали символом диктата евробюрократии и угнетения свободолюбивой островной нации.

Надо отметить, что и до регулирования пылесосов британские СМИ время от времени находили в толстых сборниках европейских правил и уложений разнообразные несуразности, хотя обычно при ближайшем рассмотрении оказывалось, что на их основе еще нельзя делать вывод о степени умственной полноценности составивших их чиновников.

Допустимое искривление огурцов. И бананов

Один из наиболее популярных примеров - бананы.

Молва утверждает, что Еврокомиссия запретила продажи бананов, не искривленных соответствующим образом.

Строго говоря, это неверно: согласно директиве ЕС за номером 2257/94, бананы класса "Экстра" не должны иметь заметных неровностей и "ненормальной кривизны", в бананах первого класса допускаются малозаметные дефекты формы, а бананы второго класса могут быть хоть в колечко завернуты.

То же касается и огурцов: директива ЕС 1677/88 предписывает огурцам экстра- и первого класса иметь кривизну не более чем в 10 мм на каждые 10 см длины. Огурцам второго класса позволено изгибаться вдвое больше.

Продавать при этом можно и те, и другие, и третьи, а параметры кривизны задавались для того, чтобы стандартизировать упаковку овощей в коробки - дабы покупатель из одной страны ЕС мог не глядя заказать в другой стране пару ящиков огурцов и при этом точно знать, сколько их в коробке.

Тем не менее в 2002 году британский Высокий суд постановил, что стандарты Европейского союза, определяющие допустимую кривизну бананов и огурцов, поступающих в продажу, не имеют силы на территории Англии и Уэльса.

В 2005 году британские газеты клеймили проклятых брюссельских бюрократов за запрет вырезов в одежде официанток: якобы очередная европейская директива запретила работникам работать на солнце с обнаженными участками кожи из-за риска рака.

В действительности, в проекте директивы предполагалось сделать работодателей ответственными за то, чтобы работники (будь то официанты, строители или егеря в парках) не находились на солнце слишком долго и пользовались солнцезащитными средствами. В окончательный текст пункт про солнечные лучи вообще не вошел.

А также другие евромифы

Похожих примеров можно вспомнить еще с десяток: в странах ЕС они известны под собирательным названием "евромифы".

Тут и запрет на использование столбов, по которым пожарники на станциях соскальзывают с верхних этажей к своим машинам, и переименование популярной смеси сушеных орехов, бобов, чечевицы и специй из "бомбейской смеси" в "мумбайскую" в рамках борьбы с пережитками колониализма, и идея "гармонизации" определения йогурта в странах ЕС.

Справедливости ради надо отметить, что в последнем случае дебаты в Еврокомиссии действительно какое-то время продолжались, но, по счастью, европейские чиновники нашли в себе силы остановиться.

Что же касается метрической системы, то обязательства постепенно перейти на нее Великобритания взяла на себя в 1972 году, за год до того, как присоединилась к ЕС.

После вступления в объединенную Европу эти обязательства были формализованы, и с 2000 года продающиеся в стране товары должны измеряться в метрах и килограммах. Пятеро британских рыночных торговцев, известных в стране как "метрические мученики", судились с Брюсселем за право отмерять свои овощи в фунтах и унциях и проиграли дело. Использование столь милых сердцу сторонников "Брексита" фунтов, футов и акров было официально разрешено до 2009 года, хотя кое-где встречается и сейчас.

Что же касается, например, дорожных знаков или разметки спидометров продаваемых в Великобритании автомобилей, то тут по-прежнему используются мили, а за попытку спросить в питейном заведении пиво в пол-литровой таре можно нажить себе неприятностей: пиво в британских пабах отпускается только в пинтах (для справки, 1 пинта = 568 мл).

Теоретически переход на литры и километры тоже должен произойти, но в свете выхода Великобритании из Европейского союза теперь можно только гадать, когда это случится. Если случится вообще.