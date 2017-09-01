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Washington Post сообщила о недовольстве Трампа госсекретарем США
09:45 01.09.2017 |
Президент США Дональд Трамп испытывает все большее недовольство работой госсекретаря Рекса Тиллерсона, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
"Он (Д.Трамп - ИФ) все больше разочаровывается в госсекретаре Рексе Тиллерсоне, который выразил несогласие с президентом при обсуждении ряда вопросов, включая количество войск в Афганистане, блокаду Катара и политику в отношении Кубы", - отмечается в материале издания.
Издание также отмечает, что "вспыльчивый Д.Трамп почти наверняка вступит в конфликт с главой аппарата Белого дома Джоном Келли".
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