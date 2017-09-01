Впервые в Южной Корее зафиксировано превышение числа пожилых людей над молодыми

Последние статистические данные переписи населения показывают, что число пожилых людей в Корее в возрасте 65 лет достигло 6,8 млн человек в 2016 г. Это 13,6% от общей численности населения. Число молодых людей, или лиц в возрасте до 14 лет, составило 6,8 млн человек.

Учитывая, что численность пожилых людей составляет почти 14% от общей численности населения страны, Корея вполне может вскоре стать "стареющим обществом" - тот порог, которого она достигнет гораздо быстрее, чем другие развитые страны.

По данным Национального статистического управления, Японии потребовалось 24 года, чтобы перейти от "стареющего общества" (определяемого как численность пожилых людей, составляющая 7% от общего объема населения) до "старого общества" - число лиц старше 65 лет составляло 34,6 млн человек в Японии, или более 27% его населения, согласно данным, опубликованным в 2016 г. Для тех же перемен Германии потребовалось 40 лет, а Франции - 115 лет. Корея стала стареющим обществом только 17 лет назад. Правительство ожидает, что население Кореи достигнет максимума в 2031 г.

Около половины пожилых людей в Корее живут в бедности, многие вынуждены собирать картонные коробки или даже заниматься проституцией, чтобы выжить.

В то же время у корейцев до сих пор наблюдается недостаточный уровень рождаемости. Согласно данным, опубликованным вчера (30 августа), уровень рождаемости в 2016 г. снизился до семилетнего минимума, у каждой женщины, предположительно, было 1,17 детей за всю свою жизнь - самый низкий показатель среди стран ОЭСР. Официальные лица предсказали, что показатели за 2017 г. будут самыми низкими за все время, на уровне 1,03.

Президент Мун Джэин заявил, что страна стоит перед лицом "национального кризиса" и что если в ближайшие несколько лет страна не предпримет никаких шагов, чтобы создать почву для развития рождаемости, в том числе проведя реформы в сфере ухода за детьми, в области жилищного хозяйства и на рынке труда, исправить ситуацию будет крайне трудно.