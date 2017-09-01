США приступают к наращиванию войск в Афганистане

США приступили к наращиванию численности своих войск в Афганистане. Министр обороны Джеймс Мэттис в четверг, 31 августа, сообщил, что он подписал первые соответствующие приказы. При этом глава Пентагона не уточнил численность подкреплений, отправляемых на Гиндукуш. Он обещал сообщить больше подробностей лишь после брифинга в Конгрессе на предстоящей неделе.

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе объявил, что США намерены расширить военную миссию в Афганистане. Речь шла об увеличении численности американского контингента на Гиндукуше на почти 4 тысячи военнослужащих.

Самая длинная война в истории США

Операция в Афганистане продолжается уже почти 16 лет и является самой продолжительной войной, которую когда-либо вели США. Ситуация в сфере безопасности в этой стране в последнее время, однако, вновь заметно ухудшилась из-за усиления исламского радикального движения "Талибан".

30 августа Пентагон впервые признал, что уже сейчас в Афганистане находится больше американских солдат, чем было известно до сих пор. На Гиндукуше в настоящее время задействовано не 8400, а 11 тысяч военнослужащих США, уточнили представители Пентагона.