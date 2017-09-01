США требуют закрыть консульство России в Сан-Франциско

США потребовали от России закрыть три дипломатических объекта - консульство в Сан-Франциско, один из отделов посольства в Вашингтоне и консульский отдел в Нью-Йорке. Об этом говорится в письменном заявлении начальника пресс-службы Госдепартамента США Хезер Нойерт, обнародованном в четверг, 31 августа.

В заявлении отмечается, что это предписание должно быть выполнено ко 2 сентября.

Тем самым Вашингтон отреагировал на решение России о высылке из РФ сотен американских дипломатов. В заявлении Нойерт подчеркивается, что действия США продиктованы необходимостью уравнять дипломатический персонал после выполнения требования России, которое, как подчеркивается в документе, полностью выполнено американской стороной.

Хезер Нойерт раскритиковала решение России о высылке сотен американских дипломатов. "Мы полагаем, что это действие является необоснованным и вредит общим отношениям между нашими странами. На основе принципа взаимности, на который сослались русские, мы требуем, чтобы российское правительство закрыло свое генеральное консульство в Сан-Франциско, канцелярский отдел в Вашингтоне и консульский отдел в Нью-Йорке", - говорится в заявлении начальника пресс-службы Госдепартамента США.

Реакция России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном заявил, что Москва внимательно изучит объявленные Госдепартаментом меры о закрытии дипломатических объектов России в США, после чего будет сообщено об ответной реакции.

"Министр выразил сожаление эскалацией напряженности в двусторонних отношениях, начатой не нами, и указал, что в Москве внимательно изучат объявленные американцами новые меры, после чего будет сообщено о нашей реакции", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве 31 августа.