Президент Сингапура покидает свой пост перед выборами

Седьмой президент Сингапура Тони Тан Кен Ям складывает свои полномочия в преддверии президентских выборов, которые намечены на 23 сентября, сообщает в четверг газета Straits Times.

По ее информации, премьер-министр страны Ли Сяньлун проведет церемонию сложения полномочий Т.Тана в президентском дворце Истана, где по традиции премьер и члены правительства попрощаются с уходящим президентом и его супругой Мари.

"Я сделал все возможное, учитывая функции и работу, которую я должен был делать. Для меня было большой честью на протяжении последних шести лет служить вам в должности президента", - сказал Т.Тан в последнем интервью на посту президента.

С 1 сентября обязанности главы государства будет исполнять председатель комитета советников президента Джозеф Пиллэй.

Т.Тан уже объявил, что намерен участвовать в новой президентской гонке.

