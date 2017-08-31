Президент США и глава Пентагона разошлись во мнениях по КНДР

Твит Дональда Трампа посеял раздор в администрации президента США. В среду, 30 августа, он написал в своем микроблоге, что "диалог - это не ответ" в конфликте с Северной Кореей. Это заявление противоречит усилиям администрации президента Соединенных Штатов по поиску дипломатического решения в обострившихся отношениях Вашингтона и Пхеньяна. "США говорили с Северной Кореей и платили ей выкупы в течение 25 лет. Диалог - это не ответ", - заявил Трамп в "Твиттере". Глава Белого дома не уточнил, что именно подразумевается под словом "выкупы". Как поясняет агентство AP, возможно, он имел в виду сумму в 1,3 млрд долларов, предоставленную США в качестве гуманитарной помощи КНДР с 1995 года, в основном в виде продовольствия и топлива.

Спустя несколько часов после публикации твита президента США глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил на встрече со своим южнокорейским коллегой, что "в США никогда не иссякнут возможности для дипломатических решений".

Масштабные маневры Вашингтона и Сеула

США и Южная Корея с 21 по 31 августа проводят масштабные 10-дневные военные учения Ulchi Freedom Guardian (UFG). К ним привлечены 17500 американских военнослужащих, а также военные Австралии, Канады, Колумбии, Дании, Новой Зеландии, Нидерландов и Великобритании. Официально UFG - это оборонительные учения на основе компьютерной симуляции.

Между тем 29 августа КНДР провела очередной тест баллистической ракеты. Она пролетела над территорией Японии и упала в Тихий океан примерно в 1200 километрах восточнее Хоккайдо. Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал это подготовкой к войне в Тихом океане и сдерживанию американцев на Гуаме.

Совет Безопасности ООН единогласно осудил ракетный запуск, произведенный Северной Кореей. Во время экстренного заседания, которое продлилось 3 часа, 15 стран-членов единогласно приняли резолюцию, в которой решительно осудили действия КНДР. Пхеньян должен придерживаться резолюций ООН и свернуть свою ракетную программу, указывается в документе.