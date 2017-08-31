Финансовые новости
- |
- 31.08.17
- |
- 19:51
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Президент США и глава Пентагона разошлись во мнениях по КНДР
09:21 31.08.2017 |
Твит Дональда Трампа посеял раздор в администрации президента США. В среду, 30 августа, он написал в своем микроблоге, что "диалог - это не ответ" в конфликте с Северной Кореей. Это заявление противоречит усилиям администрации президента Соединенных Штатов по поиску дипломатического решения в обострившихся отношениях Вашингтона и Пхеньяна. "США говорили с Северной Кореей и платили ей выкупы в течение 25 лет. Диалог - это не ответ", - заявил Трамп в "Твиттере". Глава Белого дома не уточнил, что именно подразумевается под словом "выкупы". Как поясняет агентство AP, возможно, он имел в виду сумму в 1,3 млрд долларов, предоставленную США в качестве гуманитарной помощи КНДР с 1995 года, в основном в виде продовольствия и топлива.
Спустя несколько часов после публикации твита президента США глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил на встрече со своим южнокорейским коллегой, что "в США никогда не иссякнут возможности для дипломатических решений".
Масштабные маневры Вашингтона и Сеула
США и Южная Корея с 21 по 31 августа проводят масштабные 10-дневные военные учения Ulchi Freedom Guardian (UFG). К ним привлечены 17500 американских военнослужащих, а также военные Австралии, Канады, Колумбии, Дании, Новой Зеландии, Нидерландов и Великобритании. Официально UFG - это оборонительные учения на основе компьютерной симуляции.
Между тем 29 августа КНДР провела очередной тест баллистической ракеты. Она пролетела над территорией Японии и упала в Тихий океан примерно в 1200 километрах восточнее Хоккайдо. Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал это подготовкой к войне в Тихом океане и сдерживанию американцев на Гуаме.
Совет Безопасности ООН единогласно осудил ракетный запуск, произведенный Северной Кореей. Во время экстренного заседания, которое продлилось 3 часа, 15 стран-членов единогласно приняли резолюцию, в которой решительно осудили действия КНДР. Пхеньян должен придерживаться резолюций ООН и свернуть свою ракетную программу, указывается в документе.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Страховка от Армагеддона. На чем еще хочет заработать команда Кличко
|Бывший подчиненный Садового рассказал, как тот осваивает "мусорные" деньги
|СКМ купила госпакеты акций "ДТЭК Днипроэнерго" и "ДТЭК Днипрооблэнерго" за 1,7 млрд грн
|Эксперты назвали основную схему, по которой в Киеве строят объекты с нарушением строительных норм
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Макрон сказал Меркель, что берет на себя Путина и Эрдогана
|Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 31 августа 2017 года
|Президент Сингапура покидает свой пост перед выборами
|Белорусско-китайская граница. Когда КНР покончит с СНГ
|Рост цен, бедность и безработица возглавляют список самых острых проблем россиян - опрос
|Президент США и глава Пентагона разошлись во мнениях по КНДР
|У Макрона есть серьезные разногласия по украинскому вопросу с Путиным - СМИ
Это интересно
|Хакеры КНДР атакуют биржи криптовалют
|В Дубае появится небоскреб в форме подковы
|Минюст США проверяет деятельность Uber
|Google представила платформу дополненной реальности ARCore, которая в первую очередь будет доступна для разработчиков
|Aston Martin переведёт автомобили на гибридные и электрические силовые установки
|15 способов повысить продуктивность работы в офисе
|BMW представила спортивную версию электромобиля i3s