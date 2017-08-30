Сводный индекс доверия в еврозоне в августе обновил максимум за 10 лет - 111,9 пункта

Сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны в августе 2017 года поднялся до 111,9 пункта с пересмотренных 111,3 пункта в июле, свидетельствуют данные Европейской комиссии.

Августовское значение индекса является максимальным с июля 2007 года.

Эксперты в среднем прогнозировали небольшое повышение индикатора с ранее объявленного июльского уровня - со 111,2 до 111,3 пункта.

Индекс доверия в сфере услуг поднялся в этом месяце до 14,9 пункта с пересмотренных 14,2 пункта в июле и достиг максимума с июля 2007 года. Индикатор доверия промышленных компаний вырос с 4,5 пункта до 5,1 пункта - максимума с апреля 2011 года.

Индекс потребительского доверия увеличился с минус 1,7 до минус 1,5 пункта.

Существенное улучшение показателей доверия к экономике еврозоны может поддержать ожидания рынка, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) перейдет к сворачиванию стимулирующих мер уже в этом году.

Предполагается, что ЕЦБ начнет дискуссию о сроках и способах сокращения стимулов уже на сентябрьском заседании, которое пройдет на следующей неделе.

