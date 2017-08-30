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Минюст США проверяет деятельность Uber
Министерство юстиции США инициировало предварительное расследование в отношении компании Uber. Поводом стали подозрения в коррупции за рубежом. Следствие подозревает, что руководство компании давало взятки официальным представителям иностранных государств, ожидая взамен разрешений на ведение бизнеса. Решение о начале полномасштабного расследования будет зависеть от результатов проверки.
Информация о начале расследования появилась в среду, 30 августа, в газете The Wall Street Journal. Как отмечает издание, в настоящее время Uber предоставляет услуги в 69 странах по всему миру, при этом неизвестно, стали ли объектом расследования противоправные действия компании в одной стране или в нескольких. Представители Uber заявили, что компания ведет сотрудничество со следствием, при этом они не подтвердили и не опровергли данные о том, что в отношении компании ведутся следственные действия.
Подозрения в коррупции - не единственный скандал, в центре которого находится Uber.
Ранее сервис заказа такси неоднократно обвиняли в краже технологий и сексуальных домогательствах в компании. В конце июня на фоне скандалов и крупных убытков ушел в отставку основатель и гендиректор Uber Трэвис Каланик. 28 июня стало известно, что должность главы компании занял Дара Косровшахи - руководитель онлайн-сервиса бронирований Expedia. Совет директоров Uber проголосовал за его кандидатуру после трех дней совещаний.
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