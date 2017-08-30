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В затопленном Хьюстоне из-за мародерства ввели комендантский час
09:03 30.08.2017 |
В результате проливных дождей, которые принес ураган "Харви", значительные части города оказались под водой. По меньшей мере 15 человек погибли, многие дома разрушены.
По словам мэра Хьюстона Сильвестра Тернера, комендантский час необходим для борьбы с мародерством.
Хьюстон - четвертый по размерам город США.
Президент Дональд Трамп во вторник приехал в Техас, чтобы лично оценить масштабы разрушений.
"Этот ураган, он эпический. Но знаете, это произошло в Техасе, а Техас со всем может справиться", - сказал президент.
Ранее уровень воды в местном водохранилище поднялся до критического, и вода начала переливаться через дамбу Аддикс.
Комендантский час введен с полуночи до 5 часов утра по местному времени - на неустановленный срок. Под его действие не попадают волонтеры, сотрудники экстренных служб и люди, которым в это время надо добираться на работу или с нее.
По словам Тернера, комендантский час введен для того, чтобы предотвратить воровство в эвакуированных домах.
Ранее городские власти сообщали о случаях мародерства и вооруженных ограблений, а также людях, выдающих себя за полицейских.
Свои дома в городе покинули тысячи жителей.
Во вторник Национальная метеорологическая служба сообщила, что количество выпавших осадков в Техасе побило новый рекорд для континентальной части США. Специалисты зафиксировали 132 см осадков с пятницы.
Трамп ранее объявил о введении чрезвычайного положения в Техасе и Луизиане. Эта мера позволяет оказывать экстренное финансирование и предпринимать другие шаги, направленные на борьбу с последствиями стихии.
Урагану "Харви" сначала была присвоена 4-я категория сложности, но по мере его продвижения вглубь континента категория была понижена до тропического шторма.
Тем не менее в ближайшие дни проливные дожди, как ожидается, продолжатся.
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