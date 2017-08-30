Ким Чен Ын назвал последний запуск ракеты прелюдией к Гуаму

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал последний запуск баллистической ракеты "прелюдией к сдерживанию Гуама".

В понедельник КНДР запустила очередную ракету, которая в этот раз пролетела над северным японским островом Хоккайдо, а затем упала в море.

Ранее Пхеньян уже угрожал направить свои ракеты на остров Гуам, где находится большая американская военная база.

1) Возможная траектория полета ракеты до острова Гуам. 2) Траектория полета ракеты "Хвасон-12", запущенной КНДР

Совет Безопасности ООН единогласно осудил последний запуск, призвав Пхеньян свернуть свою ракетную программу. Однако в совместном заявлении не идет речи о санкциях против режима.

Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи, лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал при запуске в понедельник.

"Последние учения по запуску баллистических ракет в условиях, соответствующих военному времени, - это первый шаг военной операции Корейской народной армии в тихоокеанском регионе и важная прелюдия в действиях по сдерживанию Гуама", - цитирует Ким Чен Ына агентство.

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что последние испытания Северной Кореей своих ракет демонстрируют презрение к странам-соседям КНДР и ООН.

По его словам, своими действиями Пхеньян лишь гарантирует себе еще большую изоляцию. Трамп добавил, что США рассматривают "все возможные ответы".

Пхеньян заявляет, что это было сделано в ответ на совместные учения вооруженных сил Южной Кореи и США, которые, по словам северокорейских властей, отрабатывают сценарий нападения на КНДР.

Россия и Китай также заявляют, что американо-южнокорейские учения усугубляют ситуацию в регионе.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что запуски северокорейских ракет подрывают региональную стабильность и безопасность. Он также призвал Пхеньян соблюдать взятые на себя международные обязательства.

В начале августа президент Трамп угрожал обрушить на северокорейцев "огонь и ярость" США, если действия Пхеньяна будут угрожать Америке.

Северная Корея, со своей стороны, угрожала направить свои ракеты на Гуам.

Представитель Северной Кореи в ООН заявил, что КНДР имеет право ответить на американо-южнокорейские учения.

"Сейчас, после того как США открыто заявили о своих враждебных намерениях по отношению к КНДР, устроив совместные агрессивные военные учения, несмотря на неоднократные предупреждения,... у моей страны есть все причины прибегнуть к серьезным контрмерам", - сказал он на конференции по разоружению в Женеве.

По его словам, именно США будут нести ответственность за любые "катастрофические последствия".

За последнее время Пхеньян провел несколько испытаний, но это первый раз, когда по траектории, проходящей над Японией, была запущена баллистическая ракета.

В последний раз северокорейская ракета пролетела над территорией Японии в 2009 году. Тогда Япония, США и Южная Корея сочли это испытанием баллистической ракеты, однако Пхеньян утверждал, что речь шла о ракете, доставлявшей в космос спутник

В последнем испытании, судя по всему, была задействована ракета, теоретически способная нести ядерную боеголовку.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что применение санкций или силы для разрешения ситуации на корейском полуострове - "путь в никуда, путь к катастрофе".

Он призвал Северную Корею прекратить испытания своих ракет, а США и их союзников избегать нагнетания напряженности.

В начале августа Совбез ООН расширил санкции против КНДР. В частности, они подразумевают запрет на импорт из КНДР железной руды, свинца, угля и морепродуктов, заморозку счетов Банка внешней торговли КНДР, а также запрет для северокорейских морских судов входить в порты

Китай также заявил, что напряженность достигла "переломного момента", и добавил, что США и Южная Корея частично несут за это вину.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сказал, что правительство принимает все возможные меры для того, чтобы защитить граждан.

Во время инцидента в понедельник власти Японии предупредили жителей о необходимости проявлять бдительность и принять меры предосторожности, но ни о каком ущербе от пролета ракеты не сообщалось.