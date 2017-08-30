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Совбез ООН единогласно осудил ракетный запуск КНДР
08:43 30.08.2017 |
Совет Безопасности ООН единогласно осудил ракетный запуск, произведенный Северной Кореей рано утром 29 августа. Во время экстренного заседания Совбеза, которое продлилось 3 часа, 15 стран-членов единогласно приняли резолюцию, в которой решительно осудили действия КНДР. Пхеньян должен придерживаться резолюций ООН и свернуть свою ракетную программу, указывается в документе.
"Совет Безопасности подчеркивает, что действия Северной Кореи представляют собой угрозу не только региону, но и всем странам - членам ООН", - также указывается в резолюции, проект которой был предложен США. Помимо этого, Совбез "выразил обеспокоенность" тем, что запуском ракеты над территорией Японии и другими действиями Пхеньян "намеренно подвергает опасности мир и стабильность в регионе".
Ранее КНДР подтвердила запуск ракеты, которая, пролетев над территорией Японии, затем упала в водах Тихого океана. Как сообщило северокорейское государственное информагентство ЦТАК, 29 августа было неслучайно выбрано днем запуска ракеты над Японией. Таким образом Пхеньян хотел напомнить о соглашении между Кореей и Японией от 1910 года, на основании которого Япония колонизировала Корейский полуостров.
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