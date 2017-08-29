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США станут нетто-экспортером нефти к 2023г за счет сланцевых месторождений - PIRA
09:35 29.08.2017 |
Объемы экспорта нефти из США превысят импорт к 2023 году благодаря росту добычи сланцевой нефти, опережающему подъем внутреннего спроса, прогнозируют аналитики консалтинговой компании PIRA Energy Group Пол Шелдон и Шин Ким.
Как говорится в подготовленном ими обзоре, нетто-экспорт нефти из США к 2031 году достигнет 3,3 млн баррелей в сутки (б/с).
Добыча сланцевой нефти к 2025 году вырастет вдвое - до 14,2 млн б/с.
Кроме того, аналитики PIRA считают, что Конгресс США захочет увеличить продажи нефти из стратегического резерва для финансирования различных программ. В настоящее время стратегический резерв США содержит 696 млн баррелей нефти, средняя цена закупки - $29,7 за баррель, свидетельствуют данные министерства энергетики страны.
Экспорт нефти из США был по сути под запретом до 2015 года, когда Барак Обама отменил соответствующий закон, действовавший 40 лет. С тех пор американские компании активно осваивают новые рынки, включая Европу и Китай.
Пока США остаются нетто-импортером нефти: в 2016 году импорт составлял в среднем 7,9 млн б/с. За неделю, завершившуюся 18 августа 2017 года, США импортировали около 8,79 млн б/с. Штаты ввозят преимущественно тяжелую нефть, на которой работает большинство их НПЗ, и экспортируют легкую, добываемую на сланцевых месторождениях.
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