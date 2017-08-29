Финансовые новости
- |
- 29.08.17
- |
- 11:28
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Сеул сбросил бомбы на полигон у границы с КНДР
08:14 29.08.2017 |
После очередного запуска северокорейской баллистической ракеты в Сеуле предприняли ответные меры. Как сообщил во вторник, 29 августа, пресс-секретарь президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, четыре истребителя F-15K сбросили бомбы на полигон, расположенный поблизости от границы с КНДР. Во время учений была отработана атака на северокорейское руководство, передает информагентство "Рёнхап".
Национальный совет безопасности Южной Кореи осудил ракетный запуск, назвав его нарушением резолюции ООН. Согласно документу, Пхеньяну запрещены запуски баллистических ракет. Чаще всего КНДР запускает ракеты класса "земля-земля", способные, в зависимости от типа конструкции, переносить неядерные (химические и биологические) или ядерные боеголовки.
Рано утром 29 августа КНДР запустила баллистическую ракету, которая полетела в сторону Японии и, пролетев над территорией страны, упала в воды Тихого океана. В Токио заявили о беспрецедентной угрозе. Как сообщил МИД в Сеуле, позднее в тот же день состоится экстренное заседание Совета Безопасности ООН по совместному запросу Южной Кореи, Японии и США.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Щука, рак и пауки в банке. Что готовит для страны "патриотическая оппозиция"
ТОП-НОВОСТИ
|Кремлевские надежды. "Оппоблок" и Рабинович сыграют в разные игры
|По схеме Онищенко. Когда НАБУ потребует крови братьев Дубневичей
|Северная Корея выпустила ракету, пролетевшую над Японией
|По прогнозам финансистов, завтра сохранится тренд роста курса доллара на межбанке
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|США станут нетто-экспортером нефти к 2023г за счет сланцевых месторождений - PIRA
|Сеул сбросил бомбы на полигон у границы с КНДР
|Северная Корея выпустила ракету, пролетевшую над Японией
|Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 28 августа 2017 года
|Новая монетарная политика: грандиозный проект Китая
|Ущерб от урагана "Харви" может превысить для США $40 млрд
Это интересно
|Британия начинает испытания беспилотных грузовиков
|Немецкий союз секс-индустрии ввел знак качества для борделей
|Компания Uber наконец нашла себе нового босса
|BlackBerry предложит компаниям защищённую версию Android
|Ferrari представила новую «дешевую» модель. Это 600-сильный родстер
|Бывший инженер VW приговорен почти к трем годам тюрьмы
|Глава Samsung получил пять лет тюрьмы за коррупцию