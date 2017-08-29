Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 28 августа 2017 года

Политика

Россия опровергает опасения стран Восточной Европы по поводу того, что она может использовать военные учения «Запад-2017» в сентябре как прикрытие для военных действий.

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил FT, что отношения между Москвой и Вашингтоном будут оставаться испорченными до тех пор, пока не будет найдено решение кризиса в Украине. Также он подтвердил, что США рассматривают поставку летального вооружения Киеву.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй оказалась под давлением после того, как лейбористы изменили свою позицию по стратегии Brexit и поддержали дальнейшее временное членство страны в едином рынке и таможенном союзе ЕС. Многие сторонники консерваторов не хотят таких тесных отношений с блоком.

Экономика

Центробанки в последние годы ждали, когда мировая экономика будет снова стабильно расти и они смогут отменять чрезвычайные меры денежного стимулирования. Этот момент наконец наступил, но у них появились другие заботы. Так, у Федеральной резервной системы США (ФРС) в следующем году может появиться новый председатель, а конгрессу снова необходимо в ближайшее время повысить потолок госдолга.

Крупные американские компании выступают против идеи республиканцев облагать налогом их зарубежную прибыль.

Президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер заявила, что низкая инфляция в США не является признаком слабости экономики и не должна помешать планам ФРС повышать процентные ставки.

Все больше жителей развивающихся стран имеют домашних животных. Это свидетельствует о росте их доходов.

Автомобили

Aston Martin пообещала устанавливать гибридные двигатели на все свои автомобили с середины 2020-х гг.

PSA Group, новый владелец Vauxhall и Opel, концу года должен принять решение о том, сохранять ли производство популярной модели Astra в Великобритании или переместить его в Европу на фоне Brexit читать.

Энергоресурсы

Падение котировок акций энергетических компаний в августе может оказаться самым сильным по итогам месяца с конца 2015 г. Энергетический сектор показывает самые плохие результаты в индексе S&P 500 в этом году.

Из-за урагана Харви почти 15% нефтеперерабатывающих мощностей США были выведены из эксплуатации. Из-за этого возник риск нехватки топлива и цены на него в стране выросли.

Экспорт и выручка американских угольных компаний сильно увеличились в этом году благодаря росту спроса в Китае.

Premier Oil ведет переговоры с правительством Великобритании о получении $800 млн экспортно-кредитного финансирования для разработки нефтяного месторождения возле Фолклендских островов читать.

Финансы

Топ-менеджеры и члены советов директоров крупнейших банков США продают принадлежащие им акции этих кредиторов, так как их оптимизм по поводу экономической программы Дональда Трампа снижается.

Число фондов, использующих автоматические компьютерные алгоритмы, сильно увеличилось за последние годы. Из-за этого конкуренция в отрасли выросла и результаты этих фондов ухудшились.

Неудачные ставки инвесторов на рынке обеспеченных долговых обязательств (CDO) были одной из причин мирового финансового кризиса. Теперь эти деривативы снова привлекают инвесторов, которые ищут более высокую доходность.

Благодаря росту цен на недвижимость американцы снова стали чаще брать займы, обеспеченные их домами. Их выдача во II квартале достигла максимума с 2008 г. Банки настаивают, что это не означает повторения ситуации, предшествовавшей финансовому кризису.

Финансовые рынки Китая посылают противоречивые сигналы о состоянии экономики страны. Если курс юаня, акции и цены на сырье растут, то на рынке гособлигаций наблюдается пессимизм.

Технологии

Спрос на игровые консоли Switch от Nintendo настолько велик, что в Японии людям ради них приходится стоять в огромных очередях, а в США их трудно купить даже в онлайн-магазинах.

Китайское правительство осенью ужесточит цензуру в интернете. Технологические компании будут обязаны хранить идентификационные данные пользователей, публикующих комментарии в сети.

Samsung Electronics призвала своих сотрудников сохранять спокойствие несмотря на тюремный приговор де-факто лидеру компании Ли Чжэ Ёну. Растут слухи, что зарубежные акционеры усилят давление на Samsung.

Молодые люди уже настолько привыкли общаться с помощью смартфонов, что даже предпочитают использовать мессенджеры вместо дверных звонков и стука в дверь.

Медиабизнес

Появление потоковых онлайн-сервисов изменило расклад сил в музыкальной индустрии. Независимые звукозаписывающие компании смогли заработать на них $1 млрд, согласно Merlin.

Facebook подверглась критике Международной организации по миграции при ООН за публикацию видео, в котором бандиты угрожают мигрантам в Ливии. Но Facebook не стала удалять это видео и объяснила свою позицию.

Потребительский рынок

Совет директоров Uber выбрал новым гендиректором компании руководителя Expedia Дару Хосровшахи. Другими кандидатами на этот пост были Мег Уитман из Hewlett Packard Enterprise и Джефф Иммелт из General Electric.

Если Дара Хосровшахи станет новым гендиректором Uber, ему придется решать огромное количество ее проблем и взаимодействовать с ее сооснователем и бывшим руководителем Трэвисом Калаником, который по-прежнему обладает влиянием.

Amazon в понедельник снизит цены на продукты в своем новом подразделении Whole Foods. Это станет проблемой для ее конкурентов в этом секторе, так как Amazon не нуждается в получении прибыли от этого подразделения.

У Amazon маленькая доля на китайском рынке прежде всего потому, что она проигрывает конкуренцию местным ритейлерам, в частности Alibaba и JD.com.

Gilead приобретет конкурента Kite Pharma примерно за $11 млрд. Это позволит ей иметь в своем портфеле перспективное лекарство от рака.



Недвижимость

Девелопер Dalian Wanda отрицает слухи о том, что его председателю совета директоров Вану Цзяньлиню запрещено покидать Китай. Из-за них котировки акций ее публичного подразделения снизились более чем на 10%.