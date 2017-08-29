Финансовые новости
- |
- 29.08.17
- |
- 05:21
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Ущерб от урагана "Харви" может превысить для США $40 млрд
10:42 28.08.2017 |
Ущерб, нанесенный экономике США сильнейшим за 12 лет ураганом "Харви", может превысить $40 млрд, пишет CNN.
По оценке исследовательской компании CoreLogic, обнародованной еще на прошлой неделе, ущерб от урагана может составить $39,6 млрд, если он достигнет третьей категории. Между тем его сила выросла до четвертой категории, снизившись затем до первой. При этом Техас ждет еще несколько дней сильнейших ливней, которые могут привести к серьезным наводнениям.
Ураган "Харви" обрушился на побережье Техаса в ночь на субботу 26 августа. Максимальная скорость ветра достигала 215 км/ч. Более 300 тыс. человек остались без электричества, разрушены множество домов, трое человек погибли, в штате введен режим стихийного бедствия.
Как сообщалось, работу приостановили ряд крупных НПЗ, на которые приходится около 10% всех нефтеперерабатывающих мощностей в стране - около 2,26 млн баррелей в сутки.
Пока власти США не дают предварительных оценок ущерба от урагана. На настоящий момент самым разрушительным ураганом в истории штата стала "Катрина", в 2005 году практически разрушившая город Новый Орлеан и унесшая свыше 1,8 тыс. жизней. Материальный ущерб тогда составил $125 млрд.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|По прогнозам финансистов, завтра сохранится тренд роста курса доллара на межбанке
ТОП-НОВОСТИ
|Капинвестиции в Украине в I полугодии выросли на 22,5% - Госстат
|Александр Хуг: В Минских соглашениях нет ни одного положения, которое бы разрешало вести ответный огонь
|Школьное перемирие. Как изменилась война на Донбассе во время праздников.
|Что делал в Киеве министр обороны США
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 28 августа 2017 года
|Новая монетарная политика: грандиозный проект Китая
|Ущерб от урагана "Харви" может превысить для США $40 млрд
|Немецкий союз секс-индустрии ввел знак качества для борделей
|Мировая экономика в 2017 г. вернется к синхронному росту впервые за 10 лет
|Белый дом намерен снять ограничения на вооружение полиции
|"Дыра" в капитале российских банков, попавших под расчистку ЦБ, составляет 2 трлн руб
Это интересно
|Компания Uber наконец нашла себе нового босса
|BlackBerry предложит компаниям защищённую версию Android
|Ferrari представила новую «дешевую» модель. Это 600-сильный родстер
|Бывший инженер VW приговорен почти к трем годам тюрьмы
|Глава Samsung получил пять лет тюрьмы за коррупцию
|Электромобили Audi получат панорамную крышу с солнечными батареями
|Samsung представила Galaxy Note8