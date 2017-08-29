Финансовые новости
- |
- 29.08.17
- |
- 05:21
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Ураган "Харви" привел к жертвам и разрушениям в Техасе
08:21 28.08.2017 |
Спасатели оказали помощь более чем 1 тысяче человек, которые были заблокированы в своих домах и автомобилях в результате мощнейшего за последние 12 лет урагана в штате Техас на юге США. По официальным данным, минимум два человека погибли: мужчина в округе Аранзас и женщина в Хьюстоне. Местные власти в воскресенье, 27 августа, прогнозируют, что число жертв будет расти.
Как отметил губернатор Грег Эбботт, ситуация "плохая и продолжит ухудшаться". Наиболее серьезная обстановка сохраняется в Хьюстоне - четвертом по величине городе США с населением в 2,3 млн человек. Многие улицы полностью затоплены. В городском центре защиты от катастроф местным жителям порекомендовали при необходимости искать спасения на крышах домов. В аэропорту имени Уильяма Хобби отменены все рейсы. Другая, более крупная воздушная гавань города - Хьюстон Интерконтинентал имени Джорджа Буша, существенно ограничила прием самолетов.
ExxonMobil приостановила переработку нефти
Корпорация ExxonMobil приостановила переработку нефти на одном из крупнейших НПЗ в США.
Многие пользователи соцсетей высказывали опасение в связи с тем, что в непосредственной близости от эпицентра урагана располагается АЭС Саус-Тексас. В субботу, 26 августа, представители компании-оператора станции заявляли, что она продолжает работу в нормальном режиме, несмотря на удар стихии.
Между тем, как сообщили в Национальном центре США по наблюдению за ураганами, "Харви" в субботу ослабел до тропического шторма. Тем не менее метеорологи предупреждают о вероятности сильных дождей и наводнений. Спасательные службы призывают население не покидать дома. После запроса губернатора Техаса Грега Эбботта президент США Дональд Трамп объявил в этом штате чрезвычайное положение.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|По прогнозам финансистов, завтра сохранится тренд роста курса доллара на межбанке
ТОП-НОВОСТИ
|Капинвестиции в Украине в I полугодии выросли на 22,5% - Госстат
|Александр Хуг: В Минских соглашениях нет ни одного положения, которое бы разрешало вести ответный огонь
|Школьное перемирие. Как изменилась война на Донбассе во время праздников.
|Что делал в Киеве министр обороны США
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 28 августа 2017 года
|Новая монетарная политика: грандиозный проект Китая
|Ущерб от урагана "Харви" может превысить для США $40 млрд
|Немецкий союз секс-индустрии ввел знак качества для борделей
|Мировая экономика в 2017 г. вернется к синхронному росту впервые за 10 лет
|Белый дом намерен снять ограничения на вооружение полиции
|"Дыра" в капитале российских банков, попавших под расчистку ЦБ, составляет 2 трлн руб
Это интересно
|Компания Uber наконец нашла себе нового босса
|BlackBerry предложит компаниям защищённую версию Android
|Ferrari представила новую «дешевую» модель. Это 600-сильный родстер
|Бывший инженер VW приговорен почти к трем годам тюрьмы
|Глава Samsung получил пять лет тюрьмы за коррупцию
|Электромобили Audi получат панорамную крышу с солнечными батареями
|Samsung представила Galaxy Note8