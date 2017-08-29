Спасатели оказали помощь более чем 1 тысяче человек, которые были заблокированы в своих домах и автомобилях в результате мощнейшего за последние 12 лет урагана в штате Техас на юге США. По официальным данным, минимум два человека погибли: мужчина в округе Аранзас и женщина в Хьюстоне. Местные власти в воскресенье, 27 августа, прогнозируют, что число жертв будет расти.

Как отметил губернатор Грег Эбботт, ситуация "плохая и продолжит ухудшаться". Наиболее серьезная обстановка сохраняется в Хьюстоне - четвертом по величине городе США с населением в 2,3 млн человек. Многие улицы полностью затоплены. В городском центре защиты от катастроф местным жителям порекомендовали при необходимости искать спасения на крышах домов. В аэропорту имени Уильяма Хобби отменены все рейсы. Другая, более крупная воздушная гавань города - Хьюстон Интерконтинентал имени Джорджа Буша, существенно ограничила прием самолетов.

ExxonMobil приостановила переработку нефти

Корпорация ExxonMobil приостановила переработку нефти на одном из крупнейших НПЗ в США.

Многие пользователи соцсетей высказывали опасение в связи с тем, что в непосредственной близости от эпицентра урагана располагается АЭС Саус-Тексас. В субботу, 26 августа, представители компании-оператора станции заявляли, что она продолжает работу в нормальном режиме, несмотря на удар стихии.

Между тем, как сообщили в Национальном центре США по наблюдению за ураганами, "Харви" в субботу ослабел до тропического шторма. Тем не менее метеорологи предупреждают о вероятности сильных дождей и наводнений. Спасательные службы призывают население не покидать дома. После запроса губернатора Техаса Грега Эбботта президент США Дональд Трамп объявил в этом штате чрезвычайное положение.