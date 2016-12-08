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Итальянский банк столкнулся с проблемами из-за новых санкций США против России - СМИ
08:12 28.08.2017 |
Итальянский банк Intesa Sanpaolo столкнулся с проблемой кредитования на сумму 5.2 миллиарда евро для компании Glencore и фонда Qatar Investment Autority для покупки 19,5% акций в российской "Роснефти", из-за новых санкций США против России.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника в банках.
По данным источников, западные банки, включая банки в США и Франции, до сих пор откладывают свое участие в синдицировании займа на сумму 5.2 миллиарда евро (6,13 миллиарда долларов).
Сообщается, что в мае банк Intesa пригласил около 15 банков для участия в синдицировании кредита. Такой процесс обычно длится от четырех до шести недель.
Однако, по словам источников, банки до сих пор оценивают транзакцию на соответствие новым санкциям.
Они также заявили, что процесс синдицирования был осложнен еще и дипломатическим скандалом между Катаром и Саудовской Аравией.
"Процесс синдицирования остановился из-за новых санкций США в отношении России. Новые санкции настолько широки, что они, безусловно, повлияют на все подобные соглашения, которые касаются российских государственных компаний", - сказал источник из банка в Лондоне, который был приглашен Intesa для участия в синдицировании.
Сообщается, что Intesa, крупнейший розничный банк в Италии, отказался от комментариев.
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